O português Francisco Cabral, que faz dupla com o austríaco Lucas Miedler, foi esta sexta-feira afastado nas meias-finais de pares masculinos do torneio de ténis ATP250 de Auckland, na Nova Zelândia.
Os franceses Theo Arribage e Albato Olivetti, que tinham vencido — sem perder qualquer parcial — ambos os encontros até então disputados, começaram melhor e conseguiram quebrar por duas vezes o serviço dos adversários para fechar o primeiro set em 6-2.
Cabral e Miedler, os segundos cabeças de série do torneio, conseguiram depois equilibrar a partida, mas no tie break os franceses foram mais fortes e venceram por 7-6 (7-5), encerrando o encontro em dois parciais, ao fim de uma hora e 28 minutos.
A dupla luso-austríaca segue agora para Melbourne, onde tem já presença garantida no quadro principal do Open da Austrália, um dos quatro torneios do Grand Slam, as principais competições do ténis mundial.
O sorteio da variante de pares está marcado para sábado, às 15h00 (04h00 em Lisboa).
O português começou 2026 a conquistar o título ATP250 de Brisbane com Lucas Miedler, batendo os primeiros cabeças de série e campeões em título, Clash (2.º ATP) e Glasspool (1.º ATP).
Uma vitória que permitiu a Francisco Cabral subir, na segunda-feira, ao 19.º lugar do ranking mundial de pares.
Francisco Cabral e Lucas Miedler encerraram a temporada de 2025 com chave de ouro no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde conquistaram o terceiro título ATP do ano.
Cabral e Miedler formaram dupla pela primeira vez em abril de 2025, tendo conquistado no primeiro ano juntos os títulos em Gstaad, Hangzhou e Atenas.