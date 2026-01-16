Um estudante de 17 anos foi detido esta sexta-feira, no Porto, pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de roubos, utilizando arma de fogo, ocorridos nos dias 8 e 12 de janeiro, em Vila do Conde, revelou aquela polícia de investigação.

Em comunicado, a PJ informa que o detido será, alegadamente, o autor de dois crimes de roubo em Vila do Conde, no dia 8 e, quatro dias depois, na mesma cidade, do assalto a um jovem de 15 anos.

Segundo a PJ, o suspeito está “fortemente indiciado pela prática dos crimes de roubo qualificado, coação agravada, acesso ilegítimo e dano relativo a programas ou outros dados informáticos”.

As diligências empreendidas esta sexta-feira, continua a nota de imprensa, “permitiram a recolha de elementos probatórios relevantes que conduziram à identificação, localização e detenção do suspeito, na cidade do Porto”.

Sem antecedentes criminais, o jovem vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação de medidas de coação, lê-se ainda.