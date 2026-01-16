Na tentativa de ser o candidato do espaço “moderado” que passa à segunda volta, Luís Marques Mendes afinou a pontaria, nesta reta final de campanha, para atingir António José Seguro. Já depois de Luís Montenegro ter vindo à campanha argumentar que seria “masoquismo político” que o espaço da AD permitisse, por falta de mobilização, que o Chega e a esquerda estivessem representados na segunda volta, Mendes veio acrescentar um argumento: é mais “ativo” e menos “passivo” do que o antigo líder do PS.

Os estudos prévios à campanha já indicavam que o eleitorado acabava o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa desejoso de eleger um Presidente mais interventivo, e Mendes foi escolhendo como seus motes a “ambição” e a “ação”, para tentar garantir que o facto de ser um candidato moderado e pela “estabilidade” não significa que vá prolongar algum tipo de imobilismo.

Ora nesta sexta-feira, sentado numa pastelaria de Sintra para comer queijadas ao lado do presidente da câmara, Marco Almeida, Mendes fez questão de se definir, como é costume, como o único candidato que pode vencer o populismo, o experimentalismo e também — argumento novo — “uma candidatura de centro-esquerda que é muito simpática, mas que é um pouco passiva. O Presidente da República tem que ser mais ativo, mais interventivo.”

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

“Ora, sou na área do centro, moderado, com equilíbrio, com bom senso, a única candidatura que pode ganhar a estas três”, disse aos jornalistas. Sobre Seguro, insistiu: “Há uma diferença essencial entre nós dois. E a diferença essencial é que ele é mais passivo e eu sou mais ativo. Eu gosto da iniciativa”.

“O Presidente tem que ser mais ativo dentro dos poderes presidenciais. Não deve criar crises, mas perante os problemas não pode ser passivo, não pode hesitar”. À hora de almoço, numa refeição com mulheres na Cervejaria Trindade (palco habitual de eventos do PS), voltaria à carga contra os adversários, e de novo contra Seguro: na Presidência não pode haver nenhuma “aventura”, mas alguém com “capacidade de iniciativa e decisão”; tem de ser eleito um Presidente que evite crises e, em caso de aparecer alguma, seja firme a decidir.

“Um Presidente não pode perder a cabeça”, repetiu. “A moderação não é passividade ou imobilismo — é contrário do radicalismo e populismo”. O que é importante “não é fazer um número no Tik Tok”, mas fazer o país avançar. Ficavam os seus argumentos contra os principais adversários, numa altura em que Seguro tem aparecido de forma consistente em várias sondagens como o segundo candidato — além de Ventura — com mais capacidades para passar à segunda volta. Na rua, garantiu Mendes, ouviu os portugueses e percebeu que “querem mais: do Governo, dos políticos, do SNS, mais dinheiro no bolso, um PR mais ativo e interventivo”.

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No comício final, acabaria por deixar o mesmo apelo aos indecisos: não votem em generalidades ou em candidatos que “por serem passivos não acrescentam muito”. E mais uma farpa que pode encaixar em Seguro: Mendes fez questão de lembrar que interveio sempre no espaço público e falou de falhas e injustiças na pandemia ou na crise da inflação. Enquanto outros estavam calados, o candidato apoiado pela AD estava a “dar opinião e defender os mais frágeis”. Carlos Moedas diria, no mesmo comício, que não se quer um candidato que não seja “carne nem peixe” ou, uma vez mais, “passivo”.

“Serei um Presidente diferente dos meus antecessores porque as circunstâncias são radicalmente diferentes. E serei diferente da generalidade dos meus adversários, porque a maior parte está aqui para fazer prova de vida“, prometeu.

Beleza e “tiffosi” Ferreira Leite lançam alertas ao PSD

O dia final foi também de balanço. Também em Sintra, Mendes elogiava a forma como a sua campanha decorreu, sem se queixar da mobilização do PSD (“tive excelentes condições”) mas comentando a forma como lidou com as acusações, vindas sobretudo de Gouveia e Melo, sobre a sua vida profissional. “Acho que fui alvo de um dos ataques mais injustos que é possível na democracia portuguesa. Um ataque brutalmente injusto. Mas num momento em que alguns queriam atirar lama para o debate, eu quis colocar em primeiro lugar a decência política”. As várias figuras que foram aparecendo na sua campanha durante o dia fizeram aliás sempre questão de o defender como um homem “profundamente decente” (Leonor Beleza dixit) contra rivais com “mau caráter” (Eduardo Barroso, numa farpa contra o almirante).

No almoço entre mulheres, contou com o apoio da autodenominada tiffosi Manuela Ferreira Leite, que deixou vários avisos ao partido de ambos, que Mendes e a linha oficial do PSD têm trabalhado para tentar mobilizar (focando-se em grande parte no eleitorado que está virado para Cotrim Figueiredo, mas que admite mudar de voto). Começou, de resto, por dizer que estava ali “por amor ao partido”, nunca tendo conhecido Mendes fora do PSD.

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E deu o seu testemunho sobre o candidato: Mendes já era “superior a todos os outros” como líder da bancada do PSD e Ferreira Leite foi testemunha pessoal do seu “envolvimento permanente”, como a sua opinião era “escutada por todos” e poucos tomavam decisões qual era a opinião de Mendes. “Tinha uma sensibilidade política bastante invulgar, com ideias fundamentadas”. Viu sempre, por isso, uma dedicação permanente à causa pública e uma intuição política invulgar em Mendes, o que o levou a ser um candidato “natural”.

“Não seria de esperar outra coisa. Há quem goste mais ou menos, mas não conseguem negar que tem todas as razões para vir a ser um grande Presidente”, atirou, provocando risos ao admitir que é “um bocado tiffosi” e que nunca faria uma crítica em nome do PSD. Do mesmo modo, acredita que Mendes “nunca se afastará” dos princípios do partido.

Tal como muitas figuras ao longo da campanha, quis elogiar a potencial primeira dama, defendendo que Mendes dá um exemplo de vida e forma de estar importantes, que vêm do “comportamento da sua mulher”. Referiu a sua admiração por Sofia Marques Mendes: “Nunca vi uma campanha, e já vi muitas, em que a mulher do candidato fosse tão presente. Já me cheguei quase a comover com o cansaço que ela aparenta. Parabéns, doutor Marques Mendes, pela sua escolha”.

Também Leonor Beleza lançou alertas dirigidos especialmente ao PSD, num alerta contra a falta de mobilização. “Tenho muita dificuldade em que haja militantes do PSD que não partilhem connosco esta necessidade de dar condições ao Governo” para ter estabilidade, atirou, provocando grandes aplausos na sala.

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A ex-ministra falou mesmo para os “apoiantes claríssimos deste Governo”: “Só há um candidato que não tem nenhum interesse, que não é vulnerável, que não pode ser empurrado” a tentar criar instabilidade. “Portugal precisa de que esta legislatura vá até ao fim, precisa de estabilidade. Só há um candidato que pode de maneira muito ativa garantir que vai”.

No último dia de campanha, Mendes também contou com a presença de vários jovens. Tanto a deputada Eva Brás Pinho como o presidente da SEDES Jovem, João Perestrello, quiseram alertar para os “algoritmos” que influenciam a sua geração — normalmente a favor de candidatos como Cotrim e Ventura — mas que não dizem nada sobre a capacidade de um candidato assumir a Presidência da República.

No final de uma campanha agitada e com muito “ruído”, Mendes acabou a garantir que está “tudo em aberto” e a lembrar as sondagens que já erraram no passado, e que são “o pão nosso de cada dia”. Passou os últimos dias a pedir aos seus apoiantes que “acreditem” que vai passar à segunda volta. No domingo se verá se funcionou.