Uma mulher morreu hoje após ser atropelada na Autoestrada 7 (A7) na zona de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Ave indicou que a vítima, entre os 25 e os 30 anos, saiu da viatura em que seguia e acabou por ser colhida por outro veículo.

Segundo as informações iniciais, o carro em que seguia a mulher sofreu um despiste.

De acordo com a mesma fonte, a acidente, que aconteceu no sentido Guimarães-Famalicão, provocou ainda dois feridos leves.

O alerta para o atropelamento foi dado pelas 20h43 e para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Riba de Ave, do INEM, da GNR e da concessionária Ascendi.