Comunidade somali do Maine é o novo alvo em nova operação anti-imigração do ICE

O Serviço de Imigração e Fronteiras (ICE, na sigla inglesa) começou uma nova operação para prender e deportar imigrantes nos Estados Unidos. Depois do Minnesota, as atenções viraram-se para o Maine, estado do nordeste do país. Desta vez, segundo o New York Times, o alvo está bem definido: os imigrantes somalis no estado. Esta comunidade tem estado na mira dos ataques do Presidente dos EUA, Donald Trump, que já disse para “voltarem para onde vieram”.

A operação, conhecida pelo nome “Pesca do Dia” foi lançada na passada terça-feira pela vice-diretora adjunta do ICE, Patricia Hyde. “Temos, aproximadamente, 1.400 alvos aqui no Maine”, disse à Fox News, revelando que já tinham feito 50 detenções. Todos estes alvos, acrescentou, teriam cometido crimes como “violação de uma criança, tráfico de droga” ou até “abusos sexuais”.

Antes, na segunda-feira, o procurador federal no Maine, Andrew Benson tinha apelado a que eventuais protestos “permaneçam pacíficos“. “Qualquer pessoa que agredir ou impedir à força um agente da lei federal, destruir intencionalmente propriedade do governo ou obstruir ilegalmente a atividade de aplicação da lei federal comete um crime federal e será processada com todo o rigor da lei”, acrescentou.

Segundo a NBC, as cidades de Portland e Lewiston têm “populações significativas” de somalis. O autarca de Lewiston, Carl Sheline, denunciou a “presença aumentada” dos agentes do ICE na cidade no Facebook.

“Sei que, tendo em conta as notícias nacionais, isto pode causar ansiedade, medo ou incerteza a alguns membros da nossa comunidade. Em momentos como este, o mais importante é a forma como nos apoiamos uns aos outros e lembrarmo-nos de quem somos e do que defendemos como habitantes do Maine: o Estado de direito, o direito de protestar pacificamente e a compaixão pelos nossos vizinhos”, afirmou, na terça-feira.

Esta quarta-feira, o tom do autarca endureceu. “O fascismo está à porta. Literalmente, à porta do carro do meu amigo“, escreveu Sheline, postando uma fotografia de um agente encapuçado do ICE de dentro de um carro. “As táticas de terror e intimidação do ICE não têm lugar na nossa democracia americana”, acrescentou.