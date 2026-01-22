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Fonte: Observador

Comunidade somali do Maine é o novo alvo em nova operação anti-imigração do ICE

Este artigo tem mais de 6 meses

Agência lançou a operação "Pesca do Dia" e representante diz haver 1.400 alvos no estado. Representantes locais protestaram e autarca de cidade diz que "o fascismo está à porta".

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OLGA FEDOROVA/EPA

OLGA FEDOROVA/EPA

O Serviço de Imigração e Fronteiras (ICE, na sigla inglesa) começou uma nova operação para prender e deportar imigrantes nos Estados Unidos. Depois do Minnesota, as atenções viraram-se para o Maine, estado do nordeste do país. Desta vez, segundo o New York Times, o alvo está bem definido: os imigrantes somalis no estado. Esta comunidade tem estado na mira dos ataques do Presidente dos EUA, Donald Trump, que já disse para “voltarem para onde vieram”.

A operação, conhecida pelo nome “Pesca do Dia” foi lançada na passada terça-feira pela vice-diretora adjunta do ICE, Patricia Hyde. “Temos, aproximadamente, 1.400 alvos aqui no Maine”, disse à Fox News, revelando que já tinham feito 50 detenções. Todos estes alvos, acrescentou, teriam cometido crimes como “violação de uma criança, tráfico de droga” ou até “abusos sexuais”.

Antes, na segunda-feira, o procurador federal no Maine, Andrew Benson tinha apelado a que eventuais protestos “permaneçam pacíficos“. “Qualquer pessoa que agredir ou impedir à força um agente da lei federal, destruir intencionalmente propriedade do governo ou obstruir ilegalmente a atividade de aplicação da lei federal comete um crime federal e será processada com todo o rigor da lei”, acrescentou.

Segundo a NBC, as cidades de Portland e Lewiston têm “populações significativas” de somalis. O autarca de Lewiston, Carl Sheline, denunciou a “presença aumentada” dos agentes do ICE na cidade no Facebook.

“Sei que, tendo em conta as notícias nacionais, isto pode causar ansiedade, medo ou incerteza a alguns membros da nossa comunidade. Em momentos como este, o mais importante é a forma como nos apoiamos uns aos outros e lembrarmo-nos de quem somos e do que defendemos como habitantes do Maine: o Estado de direito, o direito de protestar pacificamente e a compaixão pelos nossos vizinhos”, afirmou, na terça-feira.

Esta quarta-feira, o tom do autarca endureceu. “O fascismo está à porta. Literalmente, à porta do carro do meu amigo“, escreveu Sheline, postando uma fotografia de um agente encapuçado do ICE de dentro de um carro. “As táticas de terror e intimidação do ICE não têm lugar na nossa democracia americana”, acrescentou.

Já o representante de Portland, Mark Dion, disse em conferência de imprensa que os membros da comunidade imigrante veem estas ações anti-imigração como “imprevisíveis e uma ameaça às suas famílias”. “O melhor que podem fazer é serem a melhor testemunha possível“, acrescentou, criticando “a necessidade de uma abordagem paramilitar” para impor leis federais.

O autarca da localidade de Westbrook, David Morse, contou que “um cidadão dos EUA pacífico” que estava a observar as operações foi “alvo de intimidação por um agente mascarado das autoridades federais“. “Isto é um comportamento ultrajante por parte de uma autoridade federal, e eu defendo os direitos dos nossos cidadãos de observar e/ou protestar pacificamente.”, acrescentou.

A presença já está a ter impacto, também, nas escolas do estado, segundo o jornal local Portland Press Herald. O órgão estadual de educação pública, Portland Public Schools, registou uma descida de 5% na assiduidade dos alunos na terça-feira (84,4%), em comparação com a passada sexta-feira (89,4%).

O mesmo órgão escolar anunciou esta quarta-feira que iria suspender indefinidamente a possibilidade dos alunos almoçarem fora do recinto da escola para minimizar “a possibilidade de os alunos serem potencialmente apanhados em ações de fiscalização enquanto se deslocam pela cidade sozinhos para comprar o almoço”, segundo o superintendente Ryan Scallon.

Proponha uma correção, sugira uma pista: acerta@observador.pt

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