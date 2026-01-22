O jogador do Moncarapachense Nassur Bacem, de 27 anos, morreu em campo durante uma partida contra o Imortal DC esta quarta-feira, no estádio municipal de Olhão. Segundo o Correio da Manhã, o atleta caiu no relvado durante a primeira parte do jogo, na 3ª eliminatória da Taça da Associação Futebol do Algarve.

Em declarações ao mesmo jornal, o presidente do Moncarapachense, Nemésio Martins, disse que “foi algo de fulminante, não houve tempo para nada, ainda que o médico tenha estado sempre presente”. O jogador, segundo o CM, terá sido vítima de doença súbita e entrou em paragem cardiorrespiratória já no relvado, tendo o óbito sido declarado no local pela equipa do INEM.

Nassur Bacem já jogou pelo Leixões, Vista Alegre, Marítimo, Oliveira do Hospital, Camacha e, desde 2025, representava o Moncarapachense. O jogador iniciou a carreira na formação do Recreio Desportivo de Águeda tendo passado também pelas camadas jovens do Sporting, Gafanha, Académica, Braga e Leixões.