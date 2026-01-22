O Partido Socialista garantiu viabilizar esta quinta-feira o orçamento da Câmara de Setúbal para 2026 e o orçamento dos Serviços Municipalizados, mas vai votar contra o tarifário, que considera ter aumentos penalizadores para famílias e empresas.

A posição a tomar pela bancada do PS na reunião de câmara marcada para a próxima sexta-feira foi antecipada esta quinta-feira em conferência de imprensa, na qual os vereadores socialistas justificaram a aprovação do orçamento municipal com “três pontos importantes“.

“Um deles tem a ver com a questão do IMI, que não é o desejável neste momento – a redução do IMI deve continuar a contemplar uma redução igual àquela que estava a vigorar em 2025 -, mas não existe aqui um piorar da vida dos setubalenses relativamente a esta matéria”, disse o vereador Fernando José, salientando que, na opinião dos socialistas, se deveria ir mais longe na redução daquele imposto.

A manutenção dos apoios sociais e a redução de 10 euros no custo do passe municipal foram outras razões indicadas pelo autarca socialista para justificar a viabilização do orçamento municipal de 2026 pela bancada do PS, através da abstenção.

Quanto ao orçamento dos Serviços Municipalizados de Setúbal (SMS), que os socialistas prometem também viabilizar através da abstenção, o vereador Fernando José alertou para a necessidade de investimento nos próximos anos.

“Durante décadas, houve um desinvestimento, pouco investimento na rede de saneamento e também na rede de abastecimento de água. E aquilo que estamos a verificar um pouco por todo o concelho, são roturas atrás de roturas, as famílias a ficarem sem o abastecimento de água”, disse Fernando José, que criticou a alegada “ausência de acompanhamento” do contrato de concessão dos SMS à empresa Águas do Sado durante 25 anos, que terminou em 17 de dezembro de 2022, com a retomada da gestão pública das redes de abastecimento de água e saneamento básico.

Já quanto ao tarifário dos Serviços Municipalizados, os vereadores do PS deverão votar contra, devido aos aumentos de cerca de 37% nas tarifas de resíduos e de aproximadamente 7% no saneamento básico [valores cobrados em função do consumo de água], que dizem representar um acréscimo de cerca de 9% na fatura das famílias, não obstante estar prevista uma redução no preço da água.

Quanto à possibilidade de criação de uma Polícia Municipal, conforme proposta da maioria liderada pela ex-autarca comunista Maria das Dores Meira, que, depois de um interregno de quatro anos, foi reeleita no passado dia 12 de outubro pelo Movimento independente Setúbal de Volta, os eleitos do PS prometem votar a favor, até porque os estudos para a criação daquela polícia contemplam também a instalação de videovigilância.

Advertem, no entanto, que o investimento na Polícia Municipal não pode comprometer o reforço da companhia de bombeiros sapadores de Setúbal.

Na conferência de imprensa esteve também o vereador socialista Joel Marques, que lamentou a ausência de qualquer proposta no orçamento de 2026 para “equipamentos adquiridos pelo município que estão ao abandono, como a Praça de Touros Carlos Relvas e o parque industrial Imapark”.

O orçamento municipal, o orçamento dos SMS e o novo tarifário para 2026 vão ser votados na reunião de câmara que terá lugar às 16h30 de sexta-feira.

O executivo camarário liderado por Maria das Dores Meira tem quatro eleitos do Movimento Setúbal de Volta, quatro do PS, dois do Chega e um da CDU.