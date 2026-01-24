A Autoridade Marítima Nacional (AMN) realizou esta sexta-feira, sem sucesso, buscas para tentar localizar um homem de 47 anos que está dado como desaparecido no concelho da Madalena, na ilha do Pico, no arquipélago dos Açores.

Em comunicado, a AMN referiu que os elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Horta, na ilha do Faial, estiveram durante a tarde desta sexta-feira a efetuar buscas pelo homem junto às piscinas da Madalena.

Segundo a AMN, o alerta para o desaparecimento do homem foi dado pelas 15h10 locais (mais uma hora em Lisboa), por um familiar da vítima.

Após o alerta “foram de imediato iniciadas buscas pelos elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Horta e por populares que se encontravam na zona”.

As autoridades desconhecem as causas que estão na origem da ocorrência.

As operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima da Horta, foram interrompidas ao início da noite e serão retomadas no sábado de manhã.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para o local.