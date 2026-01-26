A Polícia Judiciária desmantelou no fim-de-semana uma rede de tráfico de droga em Odivelas, tendo detido dois homens e apreendido dezenas de quilos de canábis, duas armas de fogo, uma delas de guerra, dinheiro e um veículo de luxo.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ) esta segunda-feira divulgado, a operação da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes em Odivelas, Lisboa, desmantelou uma “associação criminosa dedicada ao tráfico” de droga que “operava na zona da Grande Lisboa”, tendo levado à detenção de dois homens, que aguardam interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

Na operação foram apreendidas “25.661,67 gramas de canábis em resina, 4.890 gramas de canábis em folhas e 13,62 gramas de cocaína”.

Nas buscas domiciliárias e não domiciliárias realizadas a PJ apreendeu ainda duas armas de fogo, “uma das quais de calibre de guerra”, munições, 65.215 euros em dinheiro, um veículo de luxo, um motociclo, instrumentos de pesagem e outros objetos para acondicionamento e distribuição de droga.

“A investigação apurou que os detidos integravam uma estrutura criminosa organizada, responsável pela importação, armazenamento e comercialização de estupefacientes, atividade que gera elevados lucros, frequentemente investidos em bens de luxo e num estilo de vida ostentatório, funcionando como incentivo para a continuação da atividade ilícita e tornando o grupo altamente resiliente e perigoso”, explicou a PJ em comunicado.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loures e a investigação prossegue.