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A repressão das autoridades iranianas às manifestações antigovernamentais está a empurrar os feridos e os profissionais de saúde para uma rede clandestina de socorro, marcada pelo medo de detenções, desaparecimentos e acusações criminais graves. É o caso de Tara e de uma amiga, que foram abordadas pelas forças de segurança do Irão quando estavam a participar num protesto na cidade de Isfahan. “A minha amiga pediu apenas para que não disparassem”, contou à BBC. A resposta, disse, foi imediata: vários tiros de chumbo. As duas caíram no chão com a roupa ensanguentada. Foram ajudadas por outras pessoas e colocadas num carro, mas Tara recusou ser levada para um hospital: “Tive medo que fôssemos presas”.

O testemunho de Tara surge num contexto em que a dimensão real da violência continua difícil de apurar, devido aos cortes de internet. Ainda assim, a Human Rights Activists News Agency (HRANA, na sigla inglesa) afirma ter confirmado 6.301 mortos desde o início da repressão, em dezembro, e fala em pelo menos 11 mil feridos graves. Há milhares de mortes adicionais que estão sob investigação.

As duas amigas acabaram por ser acolhidas por um casal e tratadas, mais tarde, por um médico de confiança, que retirou alguns chumbos e avisou que outros ficariam para sempre no corpo de cada uma. O medo de procurar cuidados hospitalares repete-se em vários relatos recolhidos pela BBC: os feridos dizem que evitam hospitais por medo de serem identificados e detidos, recorrendo a médicos, enfermeiros e voluntários clandestinos que aceitam tratá-los discretamente em casa. Os profissionais de saúde confirmam que as forças de segurança estão presentes nas unidades hospitalares e controlam os registos clínicos para identificar os participantes nos protestos.

Nima, um cirurgião que trabalha em Teerão, descreveu dias de trabalho contínuo após uma intensificação da repressão. No caminho para o hospital, encontrou jovens feridos nas ruas e chegou a transportar um deles escondido no porta-bagagens do carro. “Operámos durante quase 96 horas seguidas, sem dormir“, contou ao jornal britânico, acrescentando: “Chorávamos enquanto operávamos”. O profissional de saúde recordou casos de feridos graves, como um homem baleado na cara, com a bala a atravessar o queixo e a sair pelo maxilar, e vários jovens que sofreram amputações.

O Ministério da Saúde do Irão refere cerca de 13 mil cirurgias realizadas durante o período de violência e garante que os hospitais têm todas as condições e tratam os feridos de forma imparcial. O porta-voz, Hossein Shokri, afirmou que cerca de 3.000 pessoas que inicialmente se trataram em casa acabaram por recorrer aos hospitais.

Os relatos, porém, mostram uma realidade diferente: vários testemunhos descrevem hospitais sobrelotados e sem meios básicos. Sina levou o irmão, baleado na perna, a uma unidade de saúde em Teerão que descreveu como “um hospital de guerra”, sem mantas e sem material suficiente para os médicos trabalharem. Para usar o seguro de saúde, tiveram de fornecer a identificação real, aumentando o receio de represálias. “A qualquer momento podem vir buscar-nos a casa”, afirmou.

Em cidades mais pequenas, a situação será ainda mais grave, com denúncias de doentes retirados à força dos hospitais e nunca mais vistos. Organizações de direitos humanos, como a Iran Human Rights (IHR, na sigla em inglês), alertam que a repressão se estende agora aos próprios profissionais de saúde.

Esta associação relata, por exemplo, detenções de vários médicos e voluntários, acusando as autoridades de tentar intimidar a população e bloquear o tratamento dos feridos. O caso mais recente envolve Alireza Golchini, cirurgião na cidade de Qazvin, que, segundo fontes próximas, foi agredido e detido em casa por tratar manifestantes feridos. Terá sido acusado de moharebeh (inimizade contra Deus), um crime que pode ser punido com a pena de morte no Irão.