A descida acentuada das temperaturas nos Açores “não ocorre com muita frequência” e resulta de uma corrente de norte, associada à ação conjunta entre o anticiclone e uma depressão que se está a formar, explicou esta segunda-feira o IPMA.

“É uma situação que não ocorre com muita frequência. Não é muito comum. No entanto, pode acontecer nessas circunstâncias especiais desta combinação”, explicou a meteorologia Tânia Viegas, da delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em declarações à agência Lusa.

A meteorologista disse que a descida acentuada das temperaturas nos Açores, entre terça e quarta-feira, resulta de “uma corrente norte que está a afetar a região e da ação conjunta entre o anticiclone centrado a oeste do arquipélago e uma depressão que se está a formar a leste”.

“Esta combinação irá favorecer o transporte de uma massa de ar polar, fria e instável, proveniente de latitudes bastante mais elevadas, originando as condições de tempo mais frio”, acrescentou Tânia Viegas.

Como consequência direta, prevê-se uma descida significativa das temperaturas mínimas e máximas.

Segundo Tânia Viegas, no grupo Ocidental (Flores e Corvo), os valores mínimos deverão situar-se entre os 7 e os 9 graus Celsius (°C), enquanto nos grupos Central (Terceira, Faial, Graciosa, Pico e São Jorge) e Oriental (São Miguel e Santa Maria) poderão descer para valores entre os 3ºC e os 5ºC.

Quanto às temperaturas máximas, estas deverão variar entre os 10 e os 12 graus no grupo Ocidental e entre os 8 e os 12 graus nos grupos Central e Oriental.

“Associada a esta situação, está também prevista a ocorrência de aguaceiros, que poderão ser de granizo devido às baixas temperaturas e, ocasionalmente, acompanhados de trovoada”, disse ainda a meteorologista.

Existe também a possibilidade de queda de neve acima da cota dos 800 metros nas ilhas dos grupos Central e Oriental.

Para além disso, é esperado um aumento da intensidade do vento, “o que deverá contribuir para acentuar a sensação térmica de frio na região”, adiantou à Lusa Tânia Viegas.

Entretanto, o IPMA colocou esta segunda-feira os Açores sob avisos laranja e amarelo devido à agitação marítima, vento e chuva, entre terça-feira e quinta-feira, devido à passagem da depressão Therese pelo arquipélago.

Segundo um comunicado do IPMA, o arquipélago dos Açores vai ser atingido pela depressão Therese, que se encontrará, às 20:00 de quarta-feira a cerca de 560 quilómetros a leste de São Miguel, “com uma pressão no seu centro de 985 hPa [hectopascal]”.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.