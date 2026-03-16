A Extensão de Saúde de São João de Areias, no concelho de Santa Comba Dão, que estava fechada desde dezembro, reabriu e passará a ter uma equipa comunitária de saúde mental a partir de terça-feira, anunciou a autarquia.

Esta unidade, que tinha sido inaugurada em junho de 2025, esteve encerrada desde meados de dezembro devido à falta de equipa médica e retomou agora o atendimento.

Segundo a Câmara de Santa Comba Dão, no distrito de Viseu, voltou a ser disponibilizado atendimento à população todas as quintas-feiras, entre as 09h00 e as 14h00, com médico de medicina geral e familiar.

“Além da retoma do atendimento regular, o espaço irá receber, a partir de terça-feira, uma das 40 Equipas Comunitárias de Saúde Mental da Infância e Adolescência (ECSM-IA) constituídas em todo o país”, avançou.

A ECSM-IA de São João de Areias, que é composta por um enfermeiro e um terapeuta ocupacional, “irá acompanhar crianças, jovens e famílias sinalizadas pelo médico de família, não só do concelho de Santa Comba Dão, mas também do território vizinho de Carregal do Sal”.

A Câmara de Santa Comba Dão explicou que “o objetivo desta rede de equipas é identificar precocemente necessidades de apoio psicológico, prevenir o agravamento de problemas de saúde mental e garantir acompanhamento especializado diretamente nas comunidades”.

A presidente da autarquia, Inês Matos, reuniu no passado dia 6 com o presidente da Unidade Local de Saúde Viseu Dão-Lafões (ULSVDL), António Sequeira, para finalizar a resolução do problema da falta de equipas médicas.

“Para dar seguimento a este processo, município e ULSVDL deverão voltar a reunir ainda durante este mês, de forma a acompanhar a implementação das soluções e avaliar necessidades da própria unidade do Centro de Saúde”, acrescentou.