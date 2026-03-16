O festival Tremor, que se realiza anualmente na primavera na ilha açoriana de São Miguel, foi distinguido com o prémio Excelência, para uma entidade, dos Iberian Festival Awards (Prémios dos Festivais Ibéricos), que foram entregues no fim de semana.

Os vencedores dos Iberian Festival Awards, que foram revelados no sábado à noite, numa cerimónia em Ponta Delgada, dividem-se em 27 categorias, 25 das quais com nomeados previamente anunciados, e dois prémios Excelência, um para uma entidade e outro para uma personalidade.

De acordo com informação disponível no ‘site’ oficial dos prémios, o Tremor, que cumpre este ano a 13.ª edição entre 24 e 28 de março e cujos passes gerais já se esgotaram em outubro do ano passado, venceu um dos Prémios Excelência.

Dezenas de festivais portugueses estavam nomeados, alguns em mais do que uma categoria, nas quais foram escolhidos o vencedor ibérico e os vencedores locais (Portugal e Espanha).

Portugal venceu categorias como Melhor Festival de Média Dimensão (CoolJazz, em Cascais), Melhor Festival ‘Indoor’ (Brunch Electronik + Neopop By Day, em Lisboa), Melhor Programa Cultural (Festival MED, Loulé), Melhor Atuação ao Vivo (do italiano Damiano David no Kalorama, em Lisboa), Contribuição para a Igualdade (Afro Nation, em Portimão), Melhor Festival Académico e de Juventude (Festival do Caloiro do ISCTE, em Lisboa) ou Melhor Festividade (Carnaval de Torres Vedras).