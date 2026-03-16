Duas fações do histórico partido PAIGC da Guiné-Bissau anunciaram esta segunda-feira que vão organizar, em diferentes datas, o congresso ordinário que elegerá o líder e que estava programado para novembro.

Um grupo de dirigentes e militantes descontentes que se auto intitula “grupo de reflexão” já tinha pedido publicamente a antecipação do congresso por o presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, se encontrar em prisão domiciliária.

O grupo anunciou que marcou para 9 e 10 de maio o XI congresso ordinário, no mesmo dia em que a comissão permanente do PAIGC informou que reunirá o Comité Central a 28 de março “com vista à convocação do XI Congresso Ordinário” e com a recomendação de fixar uma data, entre os finais de junho e princípios de julho de 2026.