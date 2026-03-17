O número de novos pedidos de asilo na UE recuou, em dezembro, 25%, para 47.650, face ao mesmo mês de 2024 (61.515), divulga esta terça-feira o Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, os novos pedidos de asilo desceram 13% na comparação com novembro (54.855).

Os pedidos subsequentes, por outro lado, totalizaram os 9.255, uma subida de 29% face a dezembro de 2024 (7.180) e uma quebra de 19% na comparação em cadeia (11.435).

No quarto trimestre de 2025, foram tomadas 229.735 decisões de primeira instância, uma subida de 15% comparada com o período homólogo (200.005) e 10% face ao trimestre anterior (209.770).

Menos de metade (45%) das decisões foram positivas (103.550).

Os venezuelanos representaram, entre outubro e dezembro de 2025, 13,9% dos novos pedidos de asilo nos países da UE.