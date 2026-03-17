O setor metalúrgico e do aço vai crescer 1,1% na Europa em 2026, o que representa um abrandamento, apesar das medidas implementadas pela União Europeia para promover a indústria local, segundo um estudo da Crédito y Caución.

A tendência de desaceleração é global, sendo que este setor deverá crescer 3,3% este ano e 2,4% em 2027, após um aumento de 5,3% no ano passado, de acordo com o estudo divulgado esta terça-feira.

Olhando para as regiões, prevê-se uma taxa de crescimento de 3,6% na Ásia-Pacífico, comparado com 1,1% na União Europeia (UE).

A Crédito y Caución salientou que esta diferença ocorre mesmo com as medidas implementadas pela UE, nomeadamente o Plano de Ação Europeu para o Aço e os Metais (Steel and Metals Action Plan, SMAP).

Além disso, destacou, “as restrições às importações de aço também foram apertadas, o que entrará em vigor em meados de 2026, o que deverá proporcionar um novo impulso aos produtores nacionais”.

Este estudo inclui ainda previsões para os subsetores, que mostram que a produção global de ferro e aço aumentará 3,1% e a dos metais não ferrosos 3,5% em 2026, acima da média da indústria dos metais básicos como um todo.