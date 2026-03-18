Um acidente de viação provocou esta quarta-feira um morto e quatro feridos no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, informou fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

A fonte do SRPCBA adiantou à agência Lusa que o alerta para o acidente, que ocorreu em circunstâncias que não soube explicar, foi dado pelas 17h25 locais (mais uma hora em Lisboa) via 112.

O sinistro aconteceu na estrada da Canada do Mesquita, situada ao lado da Base das Lajes, na freguesia de Santa Cruz, no concelho da Praia da Vitória.

Do acidente resultaram uma vítima mortal, cuja idade e sexo não foi especificado, e quatro feridos, que foram transportados pelos bombeiros voluntários para o Hospital do Espírito Santo da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo.

O óbito foi confirmado no local pelo delegado de saúde, indicou a mesma fonte.

Estiveram no local oito viaturas e operacionais dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo, duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) da Terceira e da Praia da Vitória e a PSP, que tomou conta da ocorrência.

A Lusa contactou a Divisão Policial da PSP de Angra do Heroísmo, que não adiantou informações e remeteu esclarecimentos para um comunicado a divulgar posteriormente.