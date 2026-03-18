O parlamento norueguês aprovou esta terça-feira de forma unânime a nomeação de uma comissão de inquérito sobre ligações entre o predador sexual Jeffrey Epstein e o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) da Noruega, noticiou o The Guardian.

O primeiro-ministro Jonas Gahr Støre, ainda antes da votação, disse que através dos arquivos divulgados foi possível comprovar as ligações de noruegueses em “posições de poder e centrais” ao financeiro condenado por crimes sexuais que apareceu morto na sua cela, na prisão, nos Estados Unidos, em 2019. “Foram levantadas questões legítimas sobre se esses vínculos violam a lei e muitos aspetos das normas éticas da sociedade. É crucial que essas circunstâncias e questões que suscitam sejam esclarecidas e que os factos venham a público”, defendeu o chefe do Governo da Noruega.

Os ficheiros do caso Epstein levantam “questões sérias” que precisam de ser respondidas para restaurar a confiança dos noruegueses no Estado, frisou Jonas Gahr Støre, acrescentando que provam ser “possível comprar e abusar de influência se se for suficientemente rico”.

Jeffrey Epstein e o MNE da Noruega têm vários pontos de ligação. Um deles é um casal conhecido pelo seu papel nas negociações secretas do Acordos de Oslo de 1993-1995 no conflito israelo-palestiniano, que está a ser investigado por suspeitas de corrupção pela Økokrim, unidade policial especializada no combate ao crime financeiro. Os filhos da ex-embaixadora Mona Jull (a diplomata demitiu-se assim que ficou na mira da justiça) na Jordânia e Iraque terão recebido 10 milhões de dólares (cerca de 8,7 milhões de euros) da herança de Jeffrey Epstein em 2017, quando a mãe representava o seu país no Reino Unido. Nesse mesmo ano, o marido, Terje Rød-Larsen — ex-diplomata e antigo presidente do Instituto Internacional de Paz, enviado especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a implementação da Resolução 1559 sobre o Líbano — chegou mesmo a ser nomeado executor de Epstein o que foi posteriormente revogado. Agora está sob investigação por suspeita de cumplicidade em corrupção grave.

Outro caso é o de Børge Brende, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros também mencionado nos ficheiros de Epstein. Embora não haja, para já, provas de quaisquer irregularidades, o antigo-ministro renunciou ao cargo de presidente do Fórum Económico Mundial.

Mas não tem sido apenas o MNE norueguês a ser afetado pelo escândalo das ligações ao pedófilo. Thorbjørn Jagland, ex-primeiro-ministro da Noruega, antigo presidente do comité do Prémio Nobel e ex-secretário-geral do Conselho da Europa, está também a ser acusado de corrupção por um alegado empréstimo pedido a Epstein. Além disso, os ficheiros revelaram que Jagland terá visitado algumas casas do empresário, depois de este ter sido condenado por crimes sexuais contra menores.

A onda de choque da relação de altas figuras norueguesas com Epstein chegou também à coroa: o nome da princesa Mette-Marit surge nos emails de Epstein, com mensagens comprometedoras que a levaram a pedir desculpa.

A comissão de inquérito criada na terça-feira não se vai dedicar apenas aos contactos entre políticos noruegueses e altos quadros públicos e Epstein, mas vai também escrutinar “as campanhas da Noruega para cargos de topo em organizações internacionais e a atribuição e utilização da ajuda ao desenvolvimento ”.