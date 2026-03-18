O Benfica apurou-se esta quarta-feira para a final da Taça de Portugal feminina de futebol pelo terceiro ano seguido, ao vencer novamente o Sporting de Braga, por 4-1, em jogo da segunda mão das meias-finais.

Após o triunfo por 1-0 em Braga, as lisboetas viram as minhotas empatar a eliminatória com um grande golo de Malu Schmidt, ainda do círculo do meio-campo, logo aos três minutos, mas Nycole Raysla (26), Diana Silva (49), Caroline-Sophie Moller (61) e Catarina Amado (67) garantiram o triunfo folgado e a qualificação das ‘encarnadas’.

O Benfica, que perdeu a decisão da época passada para o Torreense, consegue a sua quinta presença na final da prova ‘rainha’, a terceira consecutiva, onde vai defrontar o FC Porto, num jogo inédito.

A equipa azul e branca conseguiu chegar ao jogo decisivo no Jamor logo no segundo ano do projeto, ao bater o V. Guimarães nas meias-finais. Após um empate (2-2) em Guimarães, as azuis e brancas venceram em casa por 1-0, com um golo de Lily Bryant.