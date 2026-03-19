O município de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, e a Centro de Portugal Film Commission lançam na sexta-feira um novo festival de cinema inspirado no percurso de Aristides de Sousa Mendes, a realizar em novembro.

Segundo a organização, o Festival Internacional de Cinema & Direitos Humanos – Aristides de Sousa Mendes surge dedicado à promoção dos valores da cidadania e à defesa dos direitos humanos.

Previsto para ter periodicidade anual, o festival ambiciona “dar a conhecer a nível mundial o legado de coragem e humanidade” de Aristides de Sousa Mendes, o cônsul de Portugal em França que, a partir de Bordéus, “salvou milhares de refugiados durante a II Guerra Mundial”.

Outro objetivo é “destacar e premiar as melhores produções cinematográficas que honram e celebram a dignidade humana como valor supremo”, acrescentaram em comunicado o Centro de Portugal Film Commission e o município de Carregal do Sal.

O cinema é assim encarado como “um instrumento de memória viva, consciência ética, educação cívica e transformação social”, para promoção dos Direitos Humanos.

O festival vai decorrer no mês de novembro, com exibição de filmes selecionados na Fundação Calouste Gulbenkian e na Fundação Aga Khan, em Lisboa, e no Museu Aristides de Sousa Mendes – Casa do Passal, em Cabanas de Viriato, Carregal do Sal.

O anúncio dos vencedores e entrega de prémios está agendada para 10 de dezembro, também em Cabanas de Viriato. Em causa estão 17 galardões, a atribuir em diversas categorias.

A apresentação do festival acontece no auditório do museu, na Casa do Passal, na sexta-feira, a partir das 16:30.

O momento inclui a estreia de “Renascer sem fronteiras”, documentário realizado por Rita Ilhéu, Paula Gabriel e Sónia Mouta, sobre histórias de migrantes e refugiados que encontraram no interior de Portugal um novo lugar para viver.