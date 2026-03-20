Os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Coimbra questionaram esta quinta-feira o Governo sobre o reforço da segurança e da confiança pública nos concelhos de Cantanhede, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, na sequência de diversos assaltos a propriedades privadas.

“Que medidas estão a ser adotadas para reforçar a confiança pública nas instituições de segurança, designadamente através da atuação da GNR?”, interrogaram, através documento dirigido ao Ministério da Administração Interna.

Os deputados Ana Oliveira, Joana Seabra, Maurício Marques e Martim Syder quiseram ainda saber se está previsto o reforço de meios humanos e operacionais nas zonas identificadas.

“Que ações concretas de proximidade, patrulhamento e aumento de visibilidade no terreno estão a ser implementadas para garantir uma maior segurança junto das comunidades locais?”.

Segundo os parlamentares, nos últimos meses têm vindo a ser reportados diversos assaltos a propriedades privadas, que têm gerado um crescente sentimento de insegurança na população dos concelhos de Montemor-o-Velho e da Figueira da Foz, “com especial incidência no concelho de Cantanhede e em particular na freguesia da Tocha”.

“Esta situação, para além do impacto direto sobre os bens e a tranquilidade das famílias, tem vindo a provocar um acentuado abalo na segurança e na confiança das populações, criando um clima de instabilidade que não pode ser desvalorizado”.

Os deputados vincaram que a segurança é um pilar essencial do Estado de Direito democrático, “sendo responsabilidade do Estado garantir a proteção de pessoas e bens, bem como assegurar a presença efetiva das forças de segurança no território, em especial nas zonas mais vulneráveis ou com menor densidade de meios”.

“Os relatos reiterados de ocorrências e a perceção da insuficiente presença de meios no terreno tornam urgente uma resposta clara, visível e eficaz por parte das autoridades competentes, que contribua não só para a prevenção e combate à criminalidade, mas também para a reposição da confiança das populações”.

Para os deputados do PSD, assume particular relevância o reforço de meios humanos e operacionais, bem como a intensificação de ações de proximidade, patrulhamento e vigilância, que garantam uma maior capacidade de dissuasão e uma resposta mais célere às ocorrências.