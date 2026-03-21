A Câmara de Aveiro vai apoiar as duas corporações de bombeiros do concelho com 487 mil euros em 2026, mais 83 mil euros face ao ano anterior, informou esta sexta-feira a autarquia.

Segundo uma nota camarária, os protocolos de colaboração com as duas corporações foram aprovados na última reunião privada do executivo municipal, realizada na quinta-feira.

Na mesma nota a autarquia refere que a proposta representa “o maior apoio financeiro de sempre dado aos bombeiros, com um considerável acréscimo, comparativamente aos anos anteriores”.

O maior valor vai para os Bombeiros Novos, que irão receber 271.370,19 euros, um montante que inclui 40 mil euros para comparticipar a aquisição de uma viatura de combate aos incêndios, tal como aconteceu com os Bombeiros Velhos, no final de 2025.

Já os Bombeiros Velhos irão receber o apoio e a comparticipação financeira, no valor de 215.629,81 euros.

Além dos valores agora protocolados, a Câmara suporta o pagamento das duas equipas EIP`s (Equipas de Intervenção Permanente) e respetivos seguros, afetos a cada associação, o que se traduz num investimento superior a 225.000 euros.

“Os protocolos de colaboração celebrados anualmente entre a Câmara e ambas as associações visam garantir a gestão operacional da Proteção Civil durante 24 horas por dia e reforçar os efetivos das equipas de intervenção permanente, assegurando uma resposta eficaz nas operações de socorro e assistência à população”, refere a mesma nota.