O tenista português Francisco Cabral colocou um ponto final na parceria com o austríaco Lucas Miedler, após aceitar o convite do inglês Joe Salisbury, antigo líder mundial, com quem vai se estrear no Masters 1000 de Monte Carlo.

“Foi uma decisão muito difícil. Além de termos tido sucesso dentro do campo, acho que também desenvolvemos uma ótima amizade e criámos muitas memórias fora dos courts”, começa por contar o número 21 no ranking ATP de pares, em declarações à Lusa.

Cabral, de 29 anos, e Miedler uniram esforços há um ano e, lado a lado, conquistaram quatro títulos ATP, mas o desafio lançado pelo britânico (8.º ATP), de regresso ao circuito, após uma pausa no final de 2025, revelou-se irresistível.

“A separação não foi planeada. Recebi o convite do Joe Salisbury para jogarmos juntos e, após algum tempo a pensar, decidi tomar a decisão de me separar do Lucas e apostar num novo projeto. O Joe esteve de fora neste início de ano e convidou-me para me juntar a ele no seu regresso ao circuito”, acrescenta.

Depois de ter formado com o austríaco a 11.ª melhor dupla em 2025, o jogador natural do Porto, que em janeiro deste ano alcançou o melhor ranking de sempre de um português na hierarquia de pares, ao figurar no 19.º lugar, vai iniciar a nova parceria com Salisbury, detentor de seis troféus do Grand Slam, no Masters 1000 de Monte Carlo.

“Os objetivos passam por conquistar títulos e subir no ranking. Vai ser necessária alguma adaptação, mas estou muito motivado para trabalhar com ele e com a sua equipa. Acho que é uma excelente oportunidade para mim. O Joe é um jogador que dispensa apresentações e tem uma equipa extremamente profissional, algo que valorizo e quero experienciar. O principal objetivo é obviamente ganhar encontros e consequentemente torneios”, rematou Francisco Cabral.