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Mohammad Bagher Ghalibaf, porta-voz do Parlamento iraniano, deixou este domingo um “último aviso” a entidades financeiras que comprem dívida pública dos Estados Unidos da América (EUA).

“Além dos alvos militares, as entidades financeiras que financiam o orçamento militar dos EUA serão alvos legítimos”, avisou Mohammad Bagher Ghalibaf na rede social X.

Alongside military bases, those financial entities that finance the US military budget are legitimate targets. US treasury bonds are soaked in Iranians' blood. Purchase them, and you purchase a strike on your HQ and assets. We monitor your portfolios. This is your final notice. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 22, 2026

O porta-voz destacou aos investidores que tencionem fazer negócios com Washington que os “títulos de tesouro dos EUA estão manchados com sangue iraniano”.

“Ao adquiri-los, estão a adquirir um ataque à sede [da empresa] e aos seus ativos. Estamos a monitorizar os portefólios. Este é o aviso final”, escreveu Mohammad Bagher Ghalibaf.