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Mohammad Bagher Ghalibaf, porta-voz do Parlamento iraniano, deixou este domingo um “último aviso” a entidades financeiras que comprem dívida pública dos Estados Unidos da América (EUA).

“Além dos alvos militares, as entidades financeiras que financiam o orçamento militar dos EUA serão alvos legítimos”, avisou Mohammad Bagher Ghalibaf na rede social X.

O porta-voz destacou aos investidores que tencionem fazer negócios com Washington que os “títulos de tesouro dos EUA estão manchados com sangue iraniano”.

“Ao adquiri-los, estão a adquirir um ataque à sede [da empresa] e aos seus ativos. Estamos a monitorizar os portefólios. Este é o aviso final”, escreveu Mohammad Bagher Ghalibaf.