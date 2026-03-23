O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, anunciou este domingo que a Aliança transatlântica está ainda a “avaliar” se Teerão tem “capacidade” para atacar os países europeus, na sequência dos alertas israelitas após o regime iraniano ter atingido a base militar britânico-americana Diego Garcia, a quatro mil quilómetros de distância do Irão. “O que sabemos certamente é que estão muito perto de ter essa capacidade.”

Numa entrevista à CBS News, Mark Rutte referiu que, se for verdade que o Irão atingiu a base militar Diego Garcia em pleno Oceano Índico, isso significa que o regime iraniano já tem esse alcance. “Se o Irão tiver a capacidade nuclear, juntamente com a de mísseis, seria uma ameaça direta, uma ameaça existencial a Israel, à região, à Europa e à estabilidade do mundo”, frisou.

Mark Rutte elogiou depois o Presidente norte-americano, Donald Trump, por estar a “degradar as capacidades do Irão” que é um “exportador do caos” ao mundo. O secretário-geral assinalou que também “reconhece a frustração” do líder dos Estados Unidos, em relação à falta de ação de vários Estados-membros da NATO em relação ao Estreito de Ormuz.

“Mas também peço alguma compreensão [de Donald Trump], porque as nações [da NATO] tiveram de se preparar para isto, não sabendo por boas razões do ataque inicial”, contrapôs o secretário-geral da NATO, que lembrou que 22 países — muitos quais Estados-membros da Aliança — já manifestaram disponibilidade para ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz.