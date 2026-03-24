Alan Ritchson, o protagonista da série Reacher, foi filmado numa alegada agressão a um vizinho num subúrbio de Nashville, no estado do Tennessee, EUA.
O vídeo, divulgado pelo site TMZ, foi captado a partir de outra casa no bairro. Nas imagens, o ator surge de camisola branca, a atingir um homem de t-shirt azul, identificado como Ronnie Taylor. O ator afasta-se e regressa à sua mota, enquanto duas crianças, cada uma no seu motociclo, assistem à cena. Segundo o TMZ, as crianças seriam os filhos do ator de 43 anos.
Ronnie Taylor, a alegada vítima, disse ao TMZ que tudo aconteceu no passado domingo. A quezília entre os dois terá tido início ainda no sábado, quando o ator passeava na sua moto Kawasaki verde. Na versão de Taylor, a uma velocidade excessiva e a fazer demasiado barulho no bairro.
Ronnie Taylor admite que, no sábado, fez um gesto obsceno ao ator, que terá respondido da mesma forma. Já no domingo, o ator estaria outra vez a andar de mota, desta vez acompanhado pelos dois filhos. O vizinho terá pedido ao ator para parar, usando uma asneira. Terá sido aí que o ator terá respondido de forma física.
O homem revelou que foi à polícia, acusando Ritchson de o esmurrar na face e de o pontapear. Taylor afirmou ainda que o ator caiu da mota, levantou-se e que terá tentado atropelá-lo. Nas imagens, Ritchson é visto a regressar à mota, mas afasta-se do local.
Algumas fontes próximas do artista revelaram ao TMZ que Alan Ritchson não terá instigado o confronto com o vizinho. O ator estaria a responder após ter sido empurrado duas vezes da moto, um momento que não foi captado em vídeo.
Até agora, os representantes do ator não se pronunciaram sobre o assunto. O ator publicou na rede social Instagram esta terça-feira uma frase de Napoleão Bonaparte: “Nunca interrompas o teu inimigo quando ele está a cometer um erro”.
Alan Ritchson entrou em filmes como As Tartarugas Ninja, em 2014, e na sequela de 2016. Também participou em Velocidade Furiosa 10.
Na série Reacher, da Amazon Prime Video, dá vida a Jack Reacher, um antigo militar do exército norte-americano. A série é baseada nos livros escritos por Lee Child.