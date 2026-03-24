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O presidente do CDS-PP acusou esta terça-feira o PS de sequestrar a democracia com a sua posição sobre as eleições para os órgãos externos ao Parlamento e pediu-lhe que aceite o resultado das últimas legislativas.

No encerramento das jornadas parlamentares do partido, o líder centrista afirmou que o Tribunal Constitucional “está neste momento bloqueado” porque “parece que o PS não aceita os resultados eleitorais que o povo quis expressar nas urnas”.

“A democracia não pode ficar sequestrada porque o PS não aceita resultados eleitorais e, principalmente, o normal e regular funcionamento das instituições democráticas é um sinal que nós, partidos que temos responsabilidades há 50 anos, devemos saber respeitar, devemos saber preservar e devemos saber valorizar”, defendeu.

Nuno Melo apelou também ao PS que perceba que em democracia os resultados são “muitas vezes, ou quase sempre, conjunturais” e que “tem um lugar no Parlamento que já não é o de outros tempos”.

“Não é de facto a segunda força política, é a terceira força política, mas não pode desistir de querer voltar a ser a segunda ou a primeira. Nós lutaremos para que assim não seja, lutaremos para que o CDS seja maior, mas é bom que o Partido Socialista também o perceba, porque a democracia é isto mesmo, é a expressão do povo livre”, referiu.

O líder do CDS-PP defendeu que a democracia deve ser respeitada e “valoriza-se em cada uma das suas instituições”.

E deu o exemplo do seu partido, que esteve afastado do parlamento mas voltou a conseguir representação parlamentar em 2024.

“O CDS pode dar-se a si próprio como exemplo, porque quando os resultados na democracia não são os que nós desejamos, o que temos a fazer é lutar e trabalhar para sermos maiores, para crescermos, para vencermos as nossas eleições, não é bloquear a democracia em modo de contestação à vontade popular”, salientou.

CDS-PP critica visita de Carneiro à Venezuela por ser “extemporânea, imprudente e irresponsável”

No discurso de encerramento das jornadas parlamentares do CDS-PP, o também ministro da Defesa Nacional criticou — tal como fez antes o deputado João Almeida — a deslocação do secretário-geral do PS à Venezuela.

“Eu não sei exatamente o que pretendia o secretário-geral do Partido Socialista, mas devo reconhecer que não esteve num dos seus melhores momentos, e seria bom até tivesse atenção ao histórico no Parlamento Europeu, relativamente àquilo que são decisões, também de muitos socialistas, e o Parlamento Europeu condena há muitos anos aquilo que se passa na Venezuela. E nós devemos estar em linha com as responsabilidades dos tempos e há matérias em relação às quais a pequena política não pode transigir”, afirmou.

Nuno Melo considerou também que José Luís Carneiro legitimou “com a sua presença um parlamento do qual foi varrida a maior parte da oposição”.

E contrapôs que “o CDS fica do lado dos jovens que também na Venezuela são detidos em universidades por delitos de opinião, e do lado daqueles que também na Venezuela lutam todos os dias porque querem ser livres e querem viver em democracia”.

Também o deputado João Almeida, do CDS-PP, criticou esta terça-feira a visita do secretário-geral do PS à Venezuela, considerando que foi “extemporânea, imprudente e irresponsável”, e acusou José Luís Carneiro de fazer “diplomacia paralela”.

O deputado centrista deixou estas críticas na abertura do segundo dia das jornadas parlamentares do CDS-PP, que decorrem na Assembleia da República, falando num painel sobre as situações da Venezuela e do Irão.

João Almeida considerou que José Luís Carneiro não devia ter ido à Venezuela nos últimos dias.

“A situação na Venezuela está longe de estar estabilizada” e, quando assim é, “uma presença no terreno beneficia quem se está a querer aproveitar do momento, beneficia quem quer aproveitar este momento e esta conjuntura para manter um poder que é um poder que afronta o povo da Venezuela”, sustentou.

O deputado do CDS-PP acusou o secretário-geral do PS de irresponsabilidade e de fazer “uma diplomacia paralela que é perigosíssima nestas circunstâncias”.

“Nós temos neste momento um trabalho diplomático muito importante a fazer, um trabalho diplomático que no que diz respeito à comunidade portuguesa, à comunidade lusodescendente”, afirmou, defendendo que “há uma prioridade maior do que qualquer outra, que é a libertação de todos os presos políticos e ainda temos presos políticos de nacionalidade portuguesa”.

E considerou que “nestas circunstâncias, todas as ações diplomáticas são de uma enorme delicadeza, todas as ações diplomáticas são de enorme sensibilidade e por isso não pode haver espaço para diplomacia paralela”.

“A diplomacia tem que seguir os canais próprios e o canal próprio em Portugal é a condução da política externa pelo Governo e em concreto pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e não pode ser de outra forma. Não pode o líder de um dos principais partidos da oposição em Portugal estar ao lado de responsáveis ilegítimos pelas instituições venezuelanas a dizer que vai falar com o ministro dos Negócios Estrangeiros português para o sensibilizar para esta ou para aquela posição”, criticou.

O deputado do CDS-PP defendeu também que a visita do líder do PS foi “imprudente porque obviamente é instrumentalizada” e alegou que o governo da Venezuela é “ilegítimo, resulta de uma eleição cujo resultado foi adulterado e foi ignorado”.

João Almeida criticou igualmente José Luís Carneiro por ter estado no parlamento nacional da Venezuela como se este órgão “funcionasse de uma forma normal e se vivesse em democracia”, e por “elogiar universidades e dizer que as universidades na Venezuela são até exemplo”, quando “nessas universidades foram presos professores e foram presos alunos só porque tinham uma opinião diferente”.

“É obviamente imprudente porque está a legitimar uma realidade que, de maneira alguma, nós podemos subscrever”, sustentou.

O secretário-geral do PS fez uma visita de quatro dias à Venezuela, na qual visitou o Parlamento nacional e manteve contacto com as comunidades nos estados de Miranda, Arágua, Carabobo e La Guaira.

A audiência com a presidente Delcy Rodriguez, que esteve prevista para sábado, acabou por não ocorrer.

As últimas eleições na Venezuela aconteceram a 28 de Julho de 2024, tendo a vitória sido atribuída pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) a Nicolás Maduro com pouco mais de 51% dos votos.

Este resultado foi contestado pela oposição e pela comunidade internacional, que afirma ter havido fraude e que Edmundo González Urrutia obteve cerca de 70% dos votos.

Nicolás Maduro e da sua mulher, Cilia Flores, foram capturados durante uma operação militar dos Estados Unidos da América em 03 de janeiro.