A circulação na Estrada Nacional 14 (EN14), em Matosinhos, no sentido Porto-Maia, reabriu às 18h19, quase sete horas depois de um camião de transporte de mercadorias se ter incendiado, revelou fonte da proteção civil.

O camião transportava materiais para automóveis, referiu a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O acidente, ocorrido junto ao posto de abastecimento de combustíveis da BP e para o qual o alerta foi dado às 11h55, não causou feridos, assinalou ainda.

No local, estiveram 16 operacionais de diferentes corporações de bombeiros apoiados por seis viaturas, concluiu.

Notícia atualizada às 20h06 horas