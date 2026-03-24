Acompanhe o nosso liveblog sobre a atualidade política
O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, defendeu esta terça-feira que o partido “não é substituído” nem pela Iniciativa Liberal, nem pelo Chega, e continua a fazer tanto sentido atualmente como fazia quando foi criado.
“O CDS não é substituído por ninguém […]. O CDS não é substituído pela Iniciativa Liberal, com todo respeito, porque o CDS não é substituído por um partido que legitimamente eleva o mercado à categoria de sacrossanto regulador, que tudo resolve, sem perceber que parte das vezes quem fica pelo caminho são mesmo as pessoas”, sustentou, considerando também que a IL “não é direita”, mas sim de “centro-esquerda”.
E disse que o partido que lidera também “não é substituído pelo Chega”, argumentando que a força política liderada por André Ventura “diz-se de direita”, mas “tem sido, em muitos momentos, o melhor aliado da esquerda”.
“Foi o Chega que se juntou ao PS e à extrema-esquerda para fazer cair sucessivos governos da AD, na República, nos Açores e na Madeira”, argumentou.
Melo defendeu também que o CDS-PP “não é feito de populismo, uma espécie de plasticina que se adapta ao interlocutor, ao ritmo da conveniência de cada momento”.
E considerou que o partido tem de “assegurar confiança das pessoas para poder de alguma forma, recuperar o que já foi”.
O líder dos democratas-cristãos advogou igualmente que o seu partido “faz muita falta a Portugal” e “nenhum outro partido representa o que o CDS é, porque só o CDS representa a democracia-cristã em Portugal”.
“O CDS realmente continua a fazer sentido em 2026, como fez sentido em 1974, ou seja, o CDS é um partido que é sereno, é competente. E num mundo tão instável, tão perigoso, tão incerto, quando as pessoas precisam de bússola e precisam de norte, um partido como o CDS é um partido que acrescenta, está cá, e ainda bem”, salientou.
Nuno Melo falava no encerramento das jornadas parlamentares do CDS-PP, que decorreram entre segunda-feira e esta terça-feira na Assembleia da República.
A ouvi-lo estavam vários dirigentes do CDS-PP, entre os quais o antigo líder José Ribeiro e Castro e os vice-presidentes Álvaro Castello-Branco e Diogo Moura, o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, e o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.
O líder do CDS-PP, e ministro da Defesa Nacional, elogiou algumas das medidas tomadas pelo Governo e considerou que também têm a marca do seu partido, tratando-se de “um trabalho de equipa na AD”.
Na sua intervenção, de mais de 30 minutos, o líder do CDS-PP aproveitou também para condenar o incidente que aconteceu no final da Marcha pela Vida, que decorreu no sábado, em Lisboa, em que uma pessoa atirou um objeto incendiário para o meio dos participantes, sem feridos.
Recorrem a ataques “baratos” e estão em crescimento apesar de “desorganizados”. Anarquistas terão tentado atacar Marcha pela Vida
“Quando famílias que se manifestam pacificamente são atacadas com um engenho explosivo que pode matar pessoas, desde logo mulheres e crianças, e a censura não é absoluta e de todos, independentemente do partido, começando no parlamento, o CDS sabe onde fica, do lado da decência, da democracia e da liberdade”, afirmou.
Melo lamentou ainda que o suspeito tenha tido libertado e salientou que o CDS-PP pugna “pela liberdade, pela democracia, pela decência, pelo direito de todos serem e pensarem como querem neste país”.
Antes, o líder do CDS-PP criticou a “falta de educação, de respeito pelos adversários, e de tolerância” nos debates parlamentares atualmente e considerou que “esta radicalização e esta polarização é péssima e prejudica a democracia”.