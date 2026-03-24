Ricardo Ribeiro a cantar José Afonso, a apresentação do novo álbum de António Zambujo ou o musical “Mães”, encenado por Ricardo Neves-Neves, são algumas das propostas do Teatro Municipal da Lousã para o segundo trimestre, foi anunciado esta-terça feira.

A programação do Teatro Municipal da Lousã (TML), no distrito de Coimbra, arranca em abril com a apresentação no dia 11 do espetáculo “Ponto de Fuga”, uma espécie “de ‘stand up’ contemporâneo” em que Martim Sousa Tavares, acompanhado pelo acordeonista João Barradas, revisita histórias e viaja pelo mundo das artes, disse à agência Lusa o programador do espaço, João Aidos.

Na área da música, o TML irá acolher o espetáculo em que o fadista Ricardo Ribeiro canta José Afonso, a 24 de abril, um concerto de António Pinho Vargas a 9 de maio, acompanhado por um quarteto, em que revisita a sua música mais influenciada pelo jazz, e a apresentação do novo álbum de António Zambujo, “Oração ao Tempo”, a 30 de maio.

Nas artes performativas, durante este trimestre, a Lousã vai receber dois dias de um espetáculo de João Baião (1 e 2 de maio) e a apresentação do musical “com grande sucesso na Broadway “, “Mães”, encenado por Ricardo Neves-Neves e interpretado por Ana Cloe, Gabriela Barros, Raquel Tillo e Tânia Alves, a 16 de maio.

A 23 de maio, o TML recebe “Rodopios”, do grupo Nossas Danças, que junta bailarinos que trabalharam na Companhia Nacional do Bailado e Ballet Gulbenkian e que, para este espetáculo, “pegam nas danças dos pauliteiros e dão-lhes uma nova roupagem”, disse João Aidos.

Ao longo do trimestre, haverá várias propostas para famílias e escolas, como “O Espuma do Mar”, de Imaginar do Gigante (17 de abril), a conferência-performance “Amor de Perdição”, de Leonor Barata (29 de abril), ou dois espetáculos do grupo Teatro Só, que irão decorrer fora do TML, a 26 e 27 de junho.

Ainda nos espetáculos dirigidos para escolas e famílias, estará em cena a 2 e 3 de junho “Chão de Meninos”, da coreógrafa Madalena Victorino, numa “experiência muito imersiva e sensorial”, com três bailarinos e “uma viola de rock a tocar do princípio ao fim”, disse João Aidos.

O TML irá também promover uma residência do artista multidisciplinar Ricardo Falcão, que irá trabalhar com um lar de idosos durante 15 dias, sobre a ideia de envelhecer, com recurso à música e ao teatro, explicou o programador.

A 13 de junho, o TML acolhe também a apresentação de “O Retorno do Barco Vazio”, da companhia de teatro amador da Lousã Barraca Preta, com um projeto artístico que cruza teatro, vídeo e participação comunitária para refletir sobre migrações.

Segundo João Aidos, além destas propostas, continuará a haver exibição de cinema de 15 em 15 dias, normalmente às quartas-feiras, com exceção de sextas-feiras em que o palco não esteja a ser utilizado.

De acordo com o responsável, o TML mantém um orçamento anual de 200 mil euros.