O apaixonado Filodemo e o dramático Camões

Quando o tema é a obra teatral de Luís Vaz de Camões, surgem habitualmente os nomes de três peças: Anfitriões, Seleuco e Filodemo. É nesta última que se centram as nossas atenções. Trata-se de uma história de amores e desamores em torno da personagem central, Filodemo, mas também das figuras que o rodeiam. Escrita provavelmente na juventude do autor, é uma comédia pastoril ambientada num mundo rural idealizado, habitado por pastores e ninfas que vivem amores ingénuos, feitos de enganos e revelações. É a esta obra que agora regressamos, pela mão do encenador e diretor do Teatro Nacional D. Maria II, Pedro Penim, que a leva à cena na Sala Estúdio Valentim de Barros, em Lisboa, de 27 de março, Dia Mundial do Teatro, a 18 de abril. Seguem-se apresentações, até junho, em Mafra, na Gafanha da Nazaré e em Matosinhos.

Antes da ação propriamente dita, Filodemo (interpretado por Vítor Silva Costa) surge em palco para um breve preâmbulo. Esclarece que nada nesta peça é atual – pelo contrário. É um retrato distante, quase anacrónico, das convenções e dos modos de amar de outro tempo. A sua feitura, em verso e português arcaico, mantém-se nesta versão quase intocada – lá iremos. “Quem veio à procura de paralelismos evidentes com os dias de hoje” terá uma deceção, diz Filodemo. A peça, feita de fermosos prados, montes cavernosos e varandas assombradas, assume códigos rígidos. É a história de um conjunto de personagens que andam “esperdiçadas de amor”, tal como Filodemo por Dionisa.

Antes de a intriga se desenrolar, recordam-se ainda as palavras do encenador e ator Luís Miguel Cintra, escritas aquando da sua versão para o Teatro da Cornucópia, em 2004: “Camões, no Filodemo, falará do seu tempo. Com ironia. A inverosímil história do milagre que anulou as diferenças sociais num tempo de fantasia em que a sabedoria de Deus quis pôr ‘sós a ventura e amor por regedores do mundo'”. E rematava: “É verdade, este texto está definitivamente morto.”