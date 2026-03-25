O apaixonado Filodemo e o dramático Camões

Quando o tema é a obra teatral de Luís Vaz de Camões, surgem habitualmente os nomes de três peças: Anfitriões, Seleuco e Filodemo. É nesta última que se centram as nossas atenções. Trata-se de uma história de amores e desamores em torno da personagem central, Filodemo, mas também das figuras que o rodeiam. Escrita provavelmente na juventude do autor, é uma comédia pastoril ambientada num mundo rural idealizado, habitado por pastores e ninfas que vivem amores ingénuos, feitos de enganos e revelações. É a esta obra que agora regressamos, pela mão do encenador e diretor do Teatro Nacional D. Maria II, Pedro Penim, que a leva à cena na Sala Estúdio Valentim de Barros, em Lisboa, de 27 de março, Dia Mundial do Teatro, a 18 de abril. Seguem-se apresentações, até junho, em Mafra, na Gafanha da Nazaré e em Matosinhos.
Antes da ação propriamente dita, Filodemo (interpretado por Vítor Silva Costa) surge em palco para um breve preâmbulo. Esclarece que nada nesta peça é atual – pelo contrário. É um retrato distante, quase anacrónico, das convenções e dos modos de amar de outro tempo. A sua feitura, em verso e português arcaico, mantém-se nesta versão quase intocada – lá iremos. “Quem veio à procura de paralelismos evidentes com os dias de hoje” terá uma deceção, diz Filodemo. A peça, feita de fermosos prados, montes cavernosos e varandas assombradas, assume códigos rígidos. É a história de um conjunto de personagens que andam “esperdiçadas de amor”, tal como Filodemo por Dionisa.
Antes de a intriga se desenrolar, recordam-se ainda as palavras do encenador e ator Luís Miguel Cintra, escritas aquando da sua versão para o Teatro da Cornucópia, em 2004: “Camões, no Filodemo, falará do seu tempo. Com ironia. A inverosímil história do milagre que anulou as diferenças sociais num tempo de fantasia em que a sabedoria de Deus quis pôr ‘sós a ventura e amor por regedores do mundo'”. E rematava: “É verdade, este texto está definitivamente morto.”
O que importa então realçar neste clássico da dramaturgia portuguesa, volvidos séculos? Talvez a riqueza temática e linguística que dele podemos retirar, sugere Pedro Penim. Mais do que isso, é sinal de que ainda nos podemos deixar seduzir por uma arte que, no século XVI, assumia recorte próprio e autores exclusivos. Trata-se de um teatro de traça vicentina, expresso num estilo cómico em que o nome, a genealogia, a castidade e a sexualidade são temas centrais, revelando os “efeitos perturbadores do sentimento amoroso sobre as personagens”, num tom ora irónico, ora mordaz.
Um clássico reapropriado
Praticamente ignorado pela história da literatura e do teatro até há bem pouco tempo, Filodemo é, no entanto, um caso exemplar da arte dramática camoniana. O Auto do Filodemo, ou Comédia do Filodemo — como também surge nomeada a peça — conta a história de um jovem apaixonado por Dionisa, uma donzela de condição social superior. A esse amor, que à partida parece impossível, cruzam-se outras personagens – pastores, criados e figuras nobres – envolvidas em intrigas feitas de enganos, desencontros e declarações exacerbadas. Ao longo da peça, acumulam-se mal-entendidos e obstáculos, até que tudo converge numa revelação final: Filodemo não é, afinal, quem parecia ser. A sua verdadeira identidade aproxima-o socialmente de Dionisa, legitimando a união entre ambos.
Mantendo o seu recorte original, quer em termos de linguagem, quer em termos narrativos, a encenação de Pedro Penim introduz, ainda assim, elementos que a aproximam do presente. A música, a escolha do elenco, composto por Vítor Silva Costa, Ana Coimbra, Ana Tang, Bernardo de Lacerda, Guilherme Arabolaza, João Grosso, José Neves, June João, Mariana Magalhães e Stela, bem como a reutilização de adereços de produções anteriores do Teatro Nacional D. Maria II, contribuem para um efeito de suspensão no tempo. Não se trata, contudo, de um exercício de arqueologia, retomando as palavras enunciadas no preâmbulo.
Como nos devemos posicionar, então, como espectadores perante este Filodemo? Por um lado, sublinha o encenador, a escolha da peça surge como expressão da missão de um teatro nacional, de “divulgar obras de grande fôlego da dramaturgia portuguesa”. Por outro, é também uma forma de dar a conhecer a experiência teatral de Camões. Como refere Pedro Penim, trata-se de “um teatro que tem muitos dos sinais da genialidade do poeta, sobretudo pela forma como consegue manusear a nossa língua e transformá-la em cena dramática, bem como pela sua inventividade verbal”, num tempo que foi de profunda transformação da língua portuguesa.
Nesta encenação, o encenador recorre de forma marcada à dimensão corporal da peça, procurando tornar acessível aquilo que, à partida, pode parecer distante, em especial o português arcaico, as estruturas formais e as próprias convenções dramáticas. Através do corpo dos atores, das dinâmicas cénicas e do ritmo, constrói-se uma via de aproximação a um texto que resiste, não apesar da sua distância, mas precisamente através dela.
Uma distância assumida, nunca mascarada
Aos poucos, mergulhamos em Filodemo. Absorvemos os trejeitos, os diálogos e uma linguagem que, numa primeira leitura, exigiria facilmente um dicionário à mão. No seu percurso, sublinha o encenador, esta é talvez a peça mais arriscada que realizou até hoje, por “navegar em águas desconhecidas”. Mas é também um gesto com implicações políticas. “Há uma relação muito premente com este espetáculo, que é a ideia de que estes monumentos são intocáveis. O mesmo acontece com o próprio autor, Camões, que foi também, de alguma forma, instrumentalizado”, explica Pedro Penim.
“Inegavelmente, é uma figura que adquiriu uma forte representatividade dentro da mitologia portuguesa, seja através da nacionalidade, do nacionalismo ou de uma certa ideia de pureza ou ‘portugalidade’, apropriada pelo Estado Novo e que perdura até hoje. De certa forma, interessa-me resgatar Camões dessa leitura. Porque ele não é nada disso. É, pelo contrário, um autor de múltiplas referências, marcado pelo cruzamento de influências, geografias e vozes diversas”, sintetiza.
Ao trazer Filodemo para cena, Pedro Penim propõe uma reapropriação contemporânea do clássico, abrindo-o a uma “leitura mais plural”. Num contexto em que estes símbolos continuam a ser convocados por sensibilidades conservadoras, por vezes até com deriva autocrática, afirma-se também a necessidade de os disputar, devolvendo os clássicos a um espaço comum, aberto e crítico. É nesse espaço que se jogam as expectativas do público contemporâneo, na forma como as personagens se relacionam e nas temáticas que, como o amor e os vínculos afetivos, continuam a fazer parte da vivência comum.
“A ideia foi não mascarar essa distância, mas assumi-la”, explica o encenador. “Interessava-me perceber até que ponto este desafio de trabalhar um texto que não escrevi, nem foi pensado para estes atores, poderia gerar uma tensão produtiva. A maioria dos intérpretes são atores com quem já trabalhei, mas havia também o desejo de introduzir novas presenças e colocá-los a todos perante um texto que lhes exigisse outra medida, entre a intuição e a estrutura do original, sem abdicar de uma assinatura própria.”
O resultado passa, assim, por um equilíbrio entre fidelidade e ousadia: respeitar o texto e, ao mesmo tempo, encontrar formas de o reinscrever na contemporaneidade. Para o encenador, trata-se também de um esforço quase pedagógico. “Se não formos nós a tomar conta destes monumentos que fazem parte da nossa história, e que também definem uma certa forma de nos entendermos, sobretudo através do uso extraordinário da língua, corremos o risco de perder esse património. É também uma responsabilidade coletiva zelar por estas obras, que, sendo monumentos, devem ser do interesse de todos”, conclui.
Chegado ao palco, talvez não se trate de tornar Filodemo próximo da atualidade, nem de forçar uma relação direta com o tempo que vivemos. Trata-se, antes, de aceitar a sua distância, as suas convenções e os seus códigos, numa experiência que pode ir da estranheza inicial ao verdadeiro apreço pela dramaturgia clássica. O gesto de continuar a encenar estas obras é, em si mesmo, uma forma de as recuperar para o presente e, com isso, de aprender algo sobre o nosso passado.