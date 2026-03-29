Morreu esta quinta-feira, aos 94 anos, o ator norte-americano James Tolken, conhecido pelos seus papéis nos filmes Top Gun e Regresso ao Futuro. A morte do ator foi confirmada pelo agente John Alcantar e através de um comunicado publicado no site de Regresso ao Futuro, onde referem que Tolken morreu “pacificamente”, em Nova Iorque, sem avançar uma causa.
Foi o vice-diretor Gerald Strickland na saga de Robert Zemeckis e o comandante Tom “Stinger” Jardian ao lado de Tom Cruise do clássico americano de 1986. James Tolken nasceu em Calumet, no estado do Michigan, em 1931, mas foi em Nova Iorque que começou a sua carreira nas artes. Chegou à maior cidade deste estado depois de uma breve passagem pela marinha, durante a Guerra da Coreia, com apenas 75 dólares no bolso, como recorda o obituário publicado na página do Regresso ao Futuro.
Esteve 25 anos ligado à Broadway, integrando o elenco original da peça “Gleengarry Glen Ross” que, recentemente, voltou a entrar em cena na capital do teatro norte-americano. No grande ecrã, para além dos papéis nestes filmes premiados, participou em “Prince of the City” (de Sidney Lumet, 1981), “War Games” (de John Badham, 1983) e também “Love and Death” (de Woody Allen, 1975). Passou, também, em vários programas de televisão até 2011.
“Tolkan deixa a sua mulher de há 54 anos, Parmelee, e três sobrinhas em Des Moines, Iowa. Jim adorava animais e agradeceria donativos em sua memória ao vosso abrigo de animais local”, lê-se no comunicado publicado na página da saga protagonizada por Michael J. Fox.