O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, prometeu “investigar a fundo” os relatórios dos arquivos do governo norte-americano sobre OVNIs durante a sua participação no podcast The Benny Show, do youtuber conservador Benny Johnson. O governante norte-americano defendeu ainda que os extraterrestres são “demónios” e admitiu ter uma obsessão pelo tema.

Segundo o The Guardian, Johnson perguntou se JD Vance já tinha analisado algum dos arquivos sobre OVNIs, designados oficialmente pelo governo norte-americano como Fenómenos Anómalos Não Identificados (UAPs, sigla em inglês) desde 2022, que Donald Trump prometeu divulgar numa publicação na rede social Truth Social. “Não tenho conseguido dedicar-lhe tempo suficiente, mas vou conseguir. Acreditem, estou obcecado com isso“, respondeu o vice-presidente norte-americano.

“Não acho que sejam alienígenas, acho que são demónios, mas isso é uma discussão mais longa”, admitiu JD Vance a Benny Johnson, que descreve o seu podcast como um espaço dedicado a “análises incisivas” e a “uma visão dos bastidores do conflito global pela liberdade”, criticando a alegada “distorção da verdade” por parte dos grandes meios de comunicação social nos Estados Unidos. “Acho que há seres celestiais que voam por aí, que fazem coisas estranhas às pessoas. Acho que há o desejo de descrever tudo o que é celestial, ou tudo o que é de outro mundo, como alienígenas”, explicou ainda o vice dos EUA.

JD Vance enquadrou os fenómenos inexplicáveis através de uma lente religiosa, referindo que várias religiões, incluindo o cristianismo, reconhecem a existência de realidades difíceis de explicar. “Acho que um dos grandes truques do diabo é convencer as pessoas de que ele nunca existiu”.

Numa publicação na rede social X, Benny Johnson escreveu que o vice-presidente também afirmou que pretende visitar a Área 51, uma base militar secreta da Força Aérea dos Estados Unidos, frequentemente associada a teorias da conspiração sobre extraterrestres.

JD Vance Tells Me That UFOs are DEMONS: “I Think They’re DEMONS” ???? “I don’t think they’re aliens. There are weird things out there that are very difficult to explain.” The Vice President tells me he’s going to AREA 51 with his Top Secret Security Clearance to FIND OUT. “I… pic.twitter.com/mDtrafkxB9 — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 27, 2026

As declarações de Vance surgem pouco depois de Donald Trump ter anunciado, na plataforma Truth Social, que deu instruções a vários departamentos do governo e a múltiplas agências para “iniciarem o processo de identificação e divulgação de arquivos governamentais relacionados com a vida alienígena e extraterrestre“.

O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também se pronunciou sobre o tema recentemente, causando polémica. Após afirmar no podcast No Lie, de Brian Tyler Cohen, que considerava os extraterrestres “reais”, Obama esclareceu horas depois nas redes sociais que, durante a sua presidência, não teve acesso a “qualquer evidência” que confirmasse essa existência.

No início deste mês, a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestruturas dos EUA registou os domínios alien.gov e aliens.gov, passando a incluí-los no registo oficial de sites governamentais. Questionado por Benny Johnson sobre a eventual divulgação dos ficheiros do governo, JD Vance afirmou que a administração norte-americana está a “trabalhar nisso”.