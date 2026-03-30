O Município de Pombal anunciou esta segunda-feira que entregou ao Governo projetos que considera estruturantes para a recuperação, resiliência e transformação do concelho, que representam um investimento superior a 274 milhões de euros.

Defendendo que danos elevados em Pombal e noutros concelhos da região justificam tratamento diferenciado no quadro da autarquia Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), a Câmara adiantou que do investimento global de 274,2 milhões de euros, 186 milhões de euros referem-se a verbas próprias da Câmara de Pombal, no distrito de Leiria, “provenientes de um plano plurianual focado na recuperação e no desenvolvimento do concelho”.

Num comunicado, o Município sublinha que a proposta apresentada ao PTRR identifica oito áreas temáticas prioritárias: Ambiente e Sustentabilidade, Inovação e Competitividade, Segurança, Habitação e Reabilitação, Urbana, Desporto, Mobilidade, Rede Viária e Floresta.

A autarquia considera fundamentais os projetos relacionados com a Bacia de Retenção dos Caseirinhos, a Plataforma Logística Intermodal do Carriço, o Polo de Inovação e Conhecimento do Politécnico de Leiria em Pombal, novas soluções de habitação acessível, a reconstrução do Expocentro, a requalificação de vias estruturantes e intervenções essenciais na rede de água, saneamento e linhas de água.

“O PTRR deve dar um tratamento diferenciado para a Região de Leiria, que concentrou mais de dois terços dos danos registados a nível nacional durante o período de calamidade”, reforça a nota de imprensa, ao insistir no pedido de majoração dos apoios e de reconhecimento de prioridade territorial.

“Esta é uma oportunidade para reconstruir melhor, com mais ambição, mais resiliência e maior capacidade de resposta aos desafios climáticos, sociais e económicos que marcarão o futuro do concelho”, avançou o presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão, citado no comunicado.

Segundo a autarquia, a depressão Kristin e o comboio de tempestades que lhe seguiram provocaram “danos significativos em habitações, infraestruturas, economia local, floresta e serviços essenciais em todo o território”.

Para responder aos prejuízos, este município do distrito de Leiria criou o programa “Renascer e Avançar Pombal”, que orienta a reconstrução com base nos planos “Avalia, Recupera e Transforma”.

“Foi com base neste documento que o Câmara procedeu à identificação e seleção dos projetos agora submetidos ao PTRR”, explica.

Pedro Pimpão reforçou que espera que o PTRR “constitua um instrumento capaz de transformar estruturalmente o território, garantindo que Pombal e a Região de Leiria se afirmam como uma referência nacional em inovação, sustentabilidade e coesão territorial”.