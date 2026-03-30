As empresas com um volume de negócios anual até aos 150 mil euros estão isentas de pagar o imposto de derrama no concelho de Nelas, disse esta segunda-feira à agência Lusa o presidente da Câmara.

Segundo Joaquim Amaral, o executivo municipal aprovou, por unanimidade, a “isenção de derrama para modelos de negócios com volume até 150 mil euros por ano” com retroativos a janeiro deste ano.

“No intuito maior de apoiar o pequeno negócio, as micro e pequenas empresas, os negócios unipessoais, o comércio local e tradicional, incentivando ainda o empreendedorismo e as novas ideias de negócio que dão os primeiros passos”, justificou.

Esta iniciativa “prescinde de receita geral, mas estimula a economia local, cria rendimento e gera valor”, defende Joaquim Amaral.

Joaquim Amaral acrescentou à agência Lusa que a isenção de derrama foi uma medida “adotada em todo o país no período da pandemia, mas foi paulatinamente deixada de ser aplicada”.

A Câmara Municipal de Nelas, no distrito de Viseu, “manteve-a, no entanto, durante todo o mandato [anterior]” e vai mantê-la “até ao final deste”, para promover “mais comércio local e tradicional e mais empreendedorismo no Município do Coração do Dão”.

A medida também “abrange novas empresas e negócios que nasçam este ano”, desde que se enquadrem no volume de negócios de 150 mil euros ao ano, adiantou Joaquim Amaral.