A Câmara de Valpaços implementou um sistema de avisos meteorológicos local que quer ajudar os agricultores do concelho na gestão das culturas, antecipando tratamentos, mas serve também de alerta para situações de mau tempo, disse esta segunda-feira o presidente.

“As condições meteorológicas, naturalmente, condicionam toda a atividade agrícola. Nós disponibilizamos um serviço aos agricultores e à população em geral, e o que é que faz este serviço? Dá-nos previsões meteorológicas para nós podermos antecipar tratamentos”, afirmou esta segunda-feira à agência Lusa Jorge Mata Pires, presidente da Câmara de Valpaços, no distrito de Vila Real.

Neste concelho a principal atividade económica é a agricultura e o novo serviço de previsão meteorológica foi especificamente desenhado para as características deste território.

O autarca explicou que foram instalados dois pontos de amostragem, um na zona da Terra Quente, onde as culturas predominantes são a vinha, olival e amendoal, e outro na Terra Fria, onde domina a cultura do castanheiro, da castanha judia.

“Dá-nos previsões de fenómenos anormais, meteorológicos e dá-nos a previsão a cinco, a oito ou a 12 dias das condições meteorológicas que vamos ter no concelho”, concretizou.

Desta forma, adiantou, o agricultor pode atuar por antecipação, nomeadamente a nível dos tratamentos.

“Se há condições de humidade e temperatura favoráveis ao aparecimento de determinado fundo, por exemplo, o míldio ou o oídio na videira, podem antecipar o tratamento”, exemplificou Jorge Mata Pires.

A informação é, acrescentou, disponibilizada às associações de agricultores, ao agricultor e à população em geral, para que possam atuar em conformidade. Pode também ser consultada no sítio ‘online’ da Câmara de Valpaços.

“E julgo que é um serviço muito importante para nós melhor atuarmos em condições meteorológicas adversas ou pelo menos antecipar o problema”, sublinhou.

O serviço pode também assumir um papel de prevenção e segurança, alertando os munícipes para fenómenos meteorológicos adversos e visa ajudar na adaptação às alterações climáticas e mitigação de riscos extremos.