O Festival de Jazz de Valado dos Frades assinala os centenários de Miles Davis e John Coltrane numa edição que, entre 26 de abril e 6 de junho, será palco da primeira visita a Portugal de Kassa Overall.

O festival, organizado pela Biblioteca de Instrução e Recreio (BIR) de Valado dos Frades, no concelho da Nazaré, no distrito de Leiria, contará este ano com uma programação específica para celebrar “dois centenários que moldaram a história do jazz”.

São eles o centenário de John Coltrane (1926 — 2026), celebrado numa residência artística inédita com estudantes de cinco instituições de ensino superior, e o centenário de Miles Davis (1926— 2026), evocado numa noite especial no Teatro Chaby Pinheiro (na Nazaré), divulgou a BIR esta segunda-feira.

A programação estende-se por mais de cinco semanas, de 26 de abril a 6 de junho, com concertos na Avenida Marginal da Nazaré, na Praça 25 de Abril, no Cine-Teatro da Nazaré, na Sala da BIR e no Teatro Chaby Pinheiro.

O concerto de abertura está agendado para o dia 2 de maio, com a Big Band da Nazaré tendo como convidada Ana Bacalhau, vocalista dos Deolinda e, desde 2017, intérprete a solo.

Entre os destaques da programação conta-se, nesta edição, com a atuação de Kassa Overall, músico, compositor e produtor americano que estará pela primeira vez em Portugal (no sábado, 9 de maio) para apresentar o seu mais recente albúm, “Cream”.

O músico será acompanhado por Emilio Modeste, nos saxofones, Matt Wong, ao piano e sintetizador, e Bendji Allonce, na percussão e vozes.

A encerrar a edição, no dia 6 de junho, a BIR assinala o centenário de Miles Davis no Teatro Chaby Pinheiro, localizado no Sítio da Nazaré e que está também a comemorar os 100 anos da sua inauguração.

O concerto contará com o trompetista Gileno Santana, confesso devoto da obra de Miles, que reuniu uma super-banda para tocar ao vivo, na íntegra, o álbum “Kind of Blue”, apontado pela BIR como “um dos registos mais influentes da história da música do século XX”.

Em palco estará Afonso Silva, no saxofone alto, Ricardo Rosas, no saxofone tenor, Miguel Meirinhos, ao piano, Gonçalo Sarmento, no contrabaixo, e Gonçalo Ribeiro, na bateria.

Pelo meio sobem aos vários palcos do festival, durante o mês de maio, Mário Costa Trio — “Homo Sapiens” (dia 15), Eugénia Contente Trio (16), Jéssica Pina (22), Abe Rábade Trio — “Tempo de Cor” (23) e Rita Caravaca Quarteto (30).

A relação do Valado dos Frades com o jazz começou em 1987, com concertos pontuais, mas foi em 1992 que nasceu o primeiro festival.

Desde a segunda edição, em 1999, a realização tem sido ininterrupta com “vinte e oito edições concluídas, 187 concertos, mais de 1.000 músicos recebidos com cerca de 20.000 espetadores”, contabilizou a BIR, organizadora do festival que “manteve sempre um duplo compromisso: trazer nomes internacionais de referência e apostar com convicção nos músicos portugueses, consagrados e emergentes”, pode ler-se no comunicado.

O festival conta com o apoio da Direção-Geral das Artes e do município da Nazaré.