A Rússia está em dificuldades para fazer progressos no chamado “Cinturão de Fortalezas” da Ucrânia, uma peça-chave para a defesa dos ucranianos. Tendo o país de Vladimir Putin lançado há duas semanas a sua ofensiva de primavera, observadores militares apontam para os obstáculos com que os militares russos se têm deparado, tendo mesmo chegado a uma situação de “estagnação” nesses locais.

Quer isto dizer que naquela zona, que se estende por cerca de 50 quilómetros principalmente pela região do Donbass e que é altamente militarizada e protegida, como o Observador explicava aqui, as forças russas estão a ter dificuldades em fazer avanços.

“Continua a ser pouco provável que as forças russas capturem o Cinturão de Fortalezas da Ucrânia em 2026, especialmente se muitas das forças envolvidas numa operação desse tipo permanecerem concentradas nas defesas ucranianas”, nota o Instituto para o Estudo da Guerra britânico, que faz avaliações diárias das movimentações no terreno.

Segundo este relatório divulgado este domingo e que cita o observador militar ucraniano Kostyantyn Mashovets, elementos das tropas russas a combater perto de Kryva Luka e Zakitne (na parte norte do “Cinturão” ucraniano) “estagnaram” depois de terem feito avanços táticos importantes no mês anterior, até ao final de fevereiro.

O perito nota que as forças russas ainda conseguiram penetrar as defesas ucranianas entre Kryva Luka e Riznykivka, mas desde então, na última semana, não fizeram novos avanços naquela frente. Outros batalhões estão a avançar “muito mais lentamente” do que seria esperado.

Como a France24 explicava aqui, já se esperava que a ofensiva russa da primavera se focasse nesta série de cidades fortemente protegidas e urbanizadas na região de Donestk, cujo território a Rússia quer conquistar. À falta de ganhos militares, Moscovo tem tentado fazê-lo pela via negocial, incluindo cedências deste território na lista de condições para chegar a conversações de paz com a Ucrânia — cuja segurança poderia correr sérios riscos caso este cenário se concretizasse.