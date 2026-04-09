O aeroporto de Macau quer expandir este verão a rede de destinos, apesar do “desafio dos preços elevados dos combustíveis”, indicou a infraestrutura aeroportuária.

“Perante o desafio dos elevados preços dos combustíveis, o Aeroporto Internacional de Macau [AIM] mantém uma comunicação estreita com as companhias aéreas para avançarem os planos de lançamento de rotas para a China Continental e o Nordeste Asiático em junho e julho deste ano, reforçando assim ainda mais a rede de rotas nacionais e internacionais”, lê-se num comunicado divulgado na quarta-feira pela CAM – Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau.

Apesar da intensão de expansão manifestada, a Air Macau, companhia de bandeira do território, tem estado a cancelar voos e a suspender rotas, de acordo com uma notícia divulgada esta semana pela emissora pública local.

A companhia de bandeira do território não avança os motivos dos cancelamentos, justificando-os apenas com “razões comerciais”, segundo “relatos de passageiros”, informou a Teledifusão de Macau (TDM), que deu conta de publicações “nas redes sociais onde têm sido publicadas as mensagens que a Air Macau tem enviado aos passageiros”.

De acordo com os relatos, passageiros foram informados sobre o cancelamento das ligações e “aconselhados a contactar a transportadora para assistência”, noticiou ainda a TDM.

A TDM simulou a marcação de um voo para Jacarta, mas as ligações para a capital indonésia estão “suspensas sem aviso adicional”.

A Lusa, que se deparou com o mesmo problema ao tentar marcar um voo para o mesmo destino, questionou a Air Macau sobre estes cancelamentos, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.

Numa pesquisa ao website do aeroporto de Macau foi possível observar por volta das 12h00 locais (5h00 em Lisboa) que, para esta quinta-feira, estão já canceladas 13 ligações – para vários destinos no interior da China e ainda Taiwan, Filipinas, Singapura e Malásia – sendo seis voos operados pela Air Macau, dois pela Air Asia, dois pela Shenzhen Airlines, outros dois pela China Eastern e um pela Xiamen Air.

De acordo com dados divulgados esta quinta-feira pela CAM, o aeroporto de Macau registou, entre janeiro e março de 2026, um movimento de 2,1 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 15% face ao mesmo período do ano passado.

O número de movimentos de aeronaves alcançou 15.952, um acréscimo de 10% em termos homólogos, “refletindo um desempenho sólido” da infraestrutura aeroportuária, lê-se ainda no comunicado.

Em termos de mercado, acrescentou a CAM na nota, os passageiros oriundos do interior da China representaram 41% do total, os de Taiwan corresponderam a 19% e do Sudeste Asiático e Nordeste Asiático somaram 40%.

No que diz respeito aos passageiros internacionais, o movimento alcançou 224 mil clientes nos dois primeiros meses do ano, um acréscimo de 11% em relação ao mesmo período de 2025.

Durante as férias da Páscoa e do festival de Ching Ming, entre 3 e 7 de abril, o aeroporto registou 115 mil passageiros e 856 movimentos de aeronaves, representando aumentos de 2,6% e 9,1%, respetivamente, refere-se ainda no comunicado.

Para o verão, o aeroporto diz estar “a otimizar as operações e a negociar com companhias aéreas programas de incentivos, coordenação de recursos e novas rotas”.

Em março, o diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), principal associação mundial de companhias aéreas, afirmou que um aumento dos preços dos bilhetes de avião é inevitável, perante a subida dos preços dos hidrocarbonetos devido à guerra no Irão.

“Não é preciso ser um génio para deduzir que os custos adicionais que as companhias terão de enfrentar, se a situação persistir, serão muito superiores ao que podem absorver”, notou Willie Walsh em 20 de março, durante uma conferência organizada pela Associação de Jornalistas Profissionais da Aeronáutica e do Espaço (AJPAE).

A IATA reúne 360 transportadoras que representam 85% do tráfego mundial.

Desta forma, o responsável assegurou ainda que “é inevitável que os preços dos bilhetes aumentem”, uma subida já sentida em alguns mercados, em particular nos Estados Unidos.

Na terça-feira, a companhia aérea AirAsia X, filial da AirAsia, anunciou sobretaxas de combustível que implicarão um aumento nos preços dos bilhetes, bem como uma reestruturação das rotas, devido à crise energética resultante da guerra no Irão.

A companhia aérea, com sede na Malásia, junta-se, assim, a outros grupos do setor do transporte aéreo que, nas últimas semanas, decidiram aumentar as tarifas face à insegurança energética gerada pelo bloqueio do Estreito de Ormuz no contexto da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

Na China, companhias aéreas como a Xiamen Airlines, a China United Airlines, a Spring Airlines e a China Southern Airlines aplicaram sobretaxas de combustível, enquanto no Japão espera-se que a All Nippon Airways (ANA) e a Japan Airlines (JAL) as dupliquem em voos internacionais em junho e julho.

De acordo com a IATA, o combustível representa até 30% dos custos operacionais das companhias aéreas, pelo que as flutuações significativas nos preços internacionais do petróleo afetam-nas substancialmente.