O Centro Cultural de Paredes de Coura recebeu 600 mil euros para o período entre 2026 e 2029 na 3.ª edição do concurso de apoio à programação da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), revelou esta sexta-feira a autarquia.

“A atribuição do apoio pela RTCP é para nós uma vitória que reconhece a qualidade da programação cultural que fazemos e a visão que temos do que é a cultura”, afirmou Tiago Cunha, presidente da Câmara de Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, citado no comunicado do município.

Para o autarca, a cultura tem de ser “transformadora e, para isso, tem de ser participada e não pode excluir ninguém”.

A Câmara destaca que o Centro Cultural “garantiu um significativo encaixe do valor da sua programação, tendo a música como a área artística principal, mas que também se estende a projetos de artes performativas como o circo, dança e teatro, complementadas com as áreas de cruzamento disciplinar e artes visuais, e a exibição cinematográfica”.

“Com a concretização de mais este apoio da RTCP, o Centro Cultural de Paredes de Coura consegue manter a estabilidade, qualidade e consolidação da sua programação, que tem sido marca distintiva ao longo da sua existência e da qual o município muito se orgulha”, sublinha o município.

A Câmara lembra que, em 2019, investiu 300 mil euros em obras de reabilitação do equipamento que, “mais recentemente” recebeu cerca de 140 mil euros cofinanciados pela União Europeia para som e iluminação.

O Centro Cultural de Paredes de Coura inclui sala de exposições, sala de cinema e auditório polivalente, capacitado para teatro, música ou conferências.

A DGArtes vai apoiar 42 equipamentos da Rede Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) com 23,2 milhões de euros, entre 2026 e 2029, na 3.ª edição do concurso de apoio à programação daqueles espaços, sendo o Centro a região do país que concentra o maior número de “reforço de apoio propostos” (15).