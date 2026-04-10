Um homem, de 64 anos, foi detido pela Polícia Judiciária em Vila das Aves, Santo Tirso, por alegadamente violar uma vizinha, de 20 anos, na quarta-feira, anunciou esta sexta-feira a polícia.

A PJ esclareceu que a jovem terá sido violada ao fim da manhã, na residência do arguido, seu vizinho e amigo da família.

Segundo a PJ, a vítima deslocou-se a casa do alegado agressor para procurar um dispositivo médico de que necessitava, “pois tê-lo-ia lá deixado num período em que esteve aos cuidados daquele e da sua companheira. Aproveitando-se do facto de estar sozinho com a vítima, o arguido sujeitou-a, por meio de força física, a diversas práticas sexuais abusivas”.

“Os abusos só cessaram quando a madrasta da vítima, estranhando a sua demora, foi a casa do vizinho procurando perceber o motivo do atraso, conseguindo a vítima, nessa altura, libertar-se”, refere, em comunicado.

Após reportar o sucedido à madrasta, “a vítima denunciou os factos, no próprio dia, tendo sido iniciadas, de imediato, as diligências de recolha de prova e reunidos fortes indícios da prática do ilícito, pelo denunciado, pelo que se efetuou a respetiva detenção fora de flagrante delito”.

O detido, sem antecedentes criminais, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo MP de Santo Tirso.