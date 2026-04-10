Um jovem morreu e outros dois ficaram feridos depois de serem atingidos a tiro enquanto estavam num bar da Lambton College, escola politécnica na cidade de Sarnia, no estado canadiano de Ontário. A vítima mortal, de 20 anos, ainda foi levada com vida para o hospital, mas não sobreviveu. Os outros dois não correm risco de vida. As autoridades ainda procuram o suspeito do ataque, não tendo sido feita qualquer detenção até ao momento.

**UPDATE – Homicide Investigation** On April 10, 2026, at 12:52 am, police were called to a Lambton College campus bar for a report of gunfire. Upon arrival, police located three injured parties, one with life-threatening injuries and two with non-life-threatening injuries.… https://t.co/RESz1ObPfe — Sarnia Police (@SarniaPolice) April 10, 2026

Eram 00h52 locais (5h52 em Lisboa), quando “a polícia foi chamada a um bar no campus da Lambton College devido a relatos de disparos de arma de fogo”. Quando chegaram, “os polícias depararam-se com três pessoas feridas”. Em comunicado, autoridades adiantam que a “Equipa de Resposta a Emergências (ERT) e a unidade canina compareceram no local, à procura de eventuais suspeitos, vítimas ou armas adicionais” e vão continuar por lá por “período prolongado, dada a gravidade do incidente e o volume de provas a processar”.

Por volta das 9h20 (14h20 em Lisboa), as autoridades já tinham entrevistado “um grande número de testemunhas” e continuavam “a recolher provas de todas as fontes disponíveis”. “Não foram recebidas informações de que este incidente tivesse como alvo o Lambton College ou a multidão em geral presente no local. Também não há informações que sustentem qualquer especulação sobre motivação política, sob qualquer forma”, esclareceu ainda a polícia.

O Lambton College, no seu site, diz que o campus “está fechado” esta sexta-feira e que “todas as aulas e atividades no campus estão suspensas”.