Crítico da vacina contra a Covid-19 e com posições já publicamente contestadas na área da saúde pública, o oftalmologista e comentador frequente da Fox News, Houman Hemmati, está a ser considerado pela administração de Donald Trump para liderar o Centro de Avaliação e Investigação de Produtos Biológicos (CBER) da FDA (regulador que vigia a área dos medicamentos e alimentação), avançou esta segunda-feira o EndPoints News, citando três fontes familiarizadas com o processo.

Com uma longa carreira na indústria da biotecnologia e na oftalmologia, Hemmati já desempenhou mais de uma dezena de funções executivas no setor. Mantém uma presença ativa nas redes sociais — onde soma mais de 50 mil publicações na rede social X — e terá adotado posições que, em alguns casos, contrariaram ou desvalorizaram recomendações da comunidade científica.

O lugar em causa, no CBER — responsável pela supervisão de vacinas e tratamentos para doenças complexas — ficou vago após o anúncio da saída de Vinay Prasad, que deverá deixar o cargo de alto escalão na FDA no final de abril. Durante a sua passagem pela agência, Prasad esteve envolvido em decisões consideradas polémicas sobre medicamentos e impulsionou uma abordagem mais restritiva aos processos de aprovação de vacinas — o que gerou críticas de antigos responsáveis do regulador.

Vários nomes têm sido considerados para o cargo. Além de Hemmati, a FDA terá avaliado outros candidatos nas últimas semanas, segundo uma das fontes citadas, embora a decisão final ainda não esteja tomada e possa vir a sofrer alterações.