Uma agência bancária localizada em Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia, foi esta terça-feira assaltada por um homem, com idade aparente de cerca de 35 anos, que se encontra em fuga, disse à Lusa fonte oficial da GNR.

De acordo com a capitão Joana Machado, da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR, o assalto ocorreu cerca das 10h15, tendo o indivíduo roubado numerário à instituição e a um cliente.

A fonte não especificou o montante roubado e disse desconhecer a existência de vítimas.

“Confirmamos a ocorrência, mas não dispomos de mais informação”, disse Joana Machado.

A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.