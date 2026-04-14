A ministra de Estado para a Área Social angolana pediu esta terça-feira uma atitude “altamente positiva” e um “ambiente de paz”, durante a visita do Papa Leão XIV, entre 18 e 21 deste mês.

A coordenadora da Comissão Multissetorial de preparação da visita do Papa Leão XIV a Angola garantiu estarem criadas as condições para a receção do líder da Igreja Católica.

A partir da vila da Muxima, um dos locais para onde o Papa se desloca, Maria do Rosário Bragança disse que o heliporto garante as condições exigidas para a aterragem.

“Estivemos a visitar o santuário, todas as benfeitorias foram feitas e estamos neste momento na praça de peregrinação, onde estamos a verificar que a estrutura onde estará o presbitério, onde haverá toda a atividade religiosa, está praticamente finalizada, necessitando de alguns detalhes importantes para depois se colocar o mobiliário”, acrescentou a responsável em declarações à Televisão Pública de Angola.

A governante angolana salientou que os trabalhos decorrem a bom ritmo, estando asseguradas as condições para que a visita de Leão XIV ao santuário da Muxima, província de Icolo e Bengo, “seja bem-sucedida” e com a dignidade que todos os angolanos pretendem “para um ato desta natureza”.

Aos angolanos e fiéis católicos em particular, a coordenadora da comissão multissetorial recomendou “a todos uma atitude altamente positiva, humana, no sentido mais elevado que isso representa, de valorização do próximo, um ambiente de paz, de harmonia”.

“Infelizmente, nós ainda notamos nas redes sociais, sobretudo em comentários, alguma tendência para instigar más práticas, mas este é o momento que nos obriga a uma introspeção e nos obriga a dar o melhor de nós e termos isso como uma cultura para a vida”, disse Maria do Rosário Bragança.

O programa da visita do Papa Leão XIV ao território angolano prevê atividades nas províncias de Luanda, Icolo e Bengo e Lunda Sul.

Para esta visita, dois papamóveis e uma viatura de apoio chegaram na noite de segunda-feira a Luanda.

Esta é a terceira vez que um líder da Igreja Católica visita Angola, depois de João Paulo II, em 1992, e de Bento XVI em 2009.

Leão XIV visita o país lusófono no âmbito do périplo de 10 dias ao continente africano, que inclui também Argélia, Camarões e Guiné Equatorial.