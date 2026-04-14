Os Wings Awards são os prémios atribuídos anualmente pela Aston Martin para distinguir os seus melhores representantes nas diferentes regiões do mundo. Na região europeia e pela segunda vez consecutiva, a cobiçada distinção coube ao dealer português — uma figura entre concessionário e importador —, o Aston Martin Lisboa que, depois de receber no ano passado o Wings Awards Global relativo a 2024, voltou a ser contemplado com o Wings Awards Regional de 2025.

O Valkyrie é o mais possante, mais leve e mais ousado superdesportivo da marca. É também o mais caro, em parte devido ao motor 6.5 V12 atmosférico produzido pela mítica Cosworth
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Para a atribuição do prémio contribui, além de volumes de vendas crescentes, um igual incremento na qualidade do serviço prestado ao cliente, trunfos que Andreas Bareis, o presidente da Aston Martin para a região Europa, Médio Oriente e África (EMEA), realçou no seu discurso, destacando “o notável desempenho do Aston Martin Lisboa num ano importante de crescimento, pela consistência, atenção ao detalhe e uma excepcional experiência do cliente”, agradecendo especificamente a dedicação da equipa liderada por Miguel Costa, o responsável pela Aston Martin em Portugal.

Valhalla com 1078 cv já começou a ser entregue em Portugal

Miguel Costa agradeceu o mais recente galardão, salientando que este é referente a um período em que a marca inglesa reforçou a sua presença comercial no nosso país, juntando às áreas que já possui em Lisboa e no Porto, a nova boutique no centro da Marina de Cascais. Apesar dos seus 113 anos de história, a Aston Martin possui hoje a sua maior gama de veículos de sempre, com modelos desportivos e luxuosos, uns com espaço para a família, como o SUV DBX, a que se juntam os coupés DB12, Vantage e Vanquish.

A gama da Aston Martin que inclui os modelos mais luxuosos, espaçosos e desportivos
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Os modelos que mais fazem sonhar os amantes de superdesportivos e, sobretudo, os fãs da marca britânica são duas das mais recentes criações do construtor, ambos com motor central, de que o Valkyrie com 1176 cv é o melhor exemplo e do qual estão a ser entregues as últimas das 275 unidades, todas elas já vendidas. Mas o novo Valhalla, com 1078 cv, não lhe fica atrás, ao ser o mais recente modelo da marca que agora começou a chegar aos clientes. Com potência de sobra e quatro rodas motrizes, beneficiando da electrificação das mecânicas do construtor, é proposto por ⅓ do preço e oferece o triplo da produção (999 unidades).

Aston Martin Valkyrie bateu do Ferrari SF90 ao Ferrari FXX

Com presença em 53 países, onde é representada por 156 dealers, a Aston Martin distinguiu em 2025 a Aston Martin Lisboa como o “Regional Dealer of the Year Europe”, a que se juntam Auckland, Newport Beach e Wuxi como Regional Dealers of the Year das regiões Ásia-Pacífico, América e China. O galardão de Global Dealer of the Year, distinção atribuída à Aston Martin Lisboa em 2024, ficou em 2025 na posse da Aston Martin Bristol.

O Valkyrie é o mais possante, mais leve e mais ousado superdesportivo da marca. É também o mais caro, em parte devido ao motor 6.5 V12 atmosférico produzido pela mítica Cosworth
6 fotos