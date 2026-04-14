A capitania do Porto do Funchal cancelou esta segunda-feira o aviso de agitação marítima forte que estava em vigor até às 6h00 de terça-feira, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

“Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade”, lê-se na informação divulgada pela autoridade marítima regional.

A capitania aponta que a população deve certificar-se de estarem reunidas as condições para circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas.