Mia Couto escolhido para coletânea global do "melhor dos contos"

O escritor moçambicano Mia Couto e a brasileira Carol Bensimon são os únicos lusófonos a fazer parte da antologia internacional de contos da editora Penguin, que pretende mostrar o que de melhor se faz na ficção curta mundial.

Lançado em inglês este mês, o “The Penguin Book of the International Short Story” teve edição de Rabih Alameddine e John Freeman e reuniu 34 contos de autores como o japonês Haruki Murakami, as argentinas Mariana Enriquez e Samanta Schweblin, o irlandês Colm Tóibin, a chinesa Can Xue e de vencedores do Prémio Nobel como a sul-coreana Han Kang, a polaca Olga Tokarczuk e o chinês Mo Yan.

De Mia Couto, com tradução para o inglês de Eric M.B. Becker, é publicado “A Guerra dos Palhaços”, que faz parte do livro “Estórias Abensonhadas”, editado em Portugal pela Caminho em 1994 e com múltiplas reedições desde então, sendo leitura recomendada do Plano Nacional de Leitura.

De Carol Bensimon a coletânea contém “Faíscas”, traduzido por Beth Fowler, que foi publicado num número da revista Granta em 2012, que nomeou os melhores escritores brasileiros com menos de 40 anos, e veio a tornar-se no primeiro capítulo de “Todos Nós Adorávamos Caubóis”, romance publicado em 2013.

No Instagram, Bensimon escreveu: “Surreal estar junto a tantos escritores e escritoras que admiro. O mundo está sendo generoso comigo”.