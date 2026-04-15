O Vale da Arregaça, em Coimbra, está a ser alvo de uma reflexão estratégica da câmara, em colaboração com a associação The Future Design of Streets, com o objetivo de pensar a organização do espaço público e a articulação entre mobilidade, ambiente e desenho urbano.

Em resposta escrita enviada à agência Lusa a propósito desta cooperação com a The Future Design of Streets, a autarquia liderada por Ana Abrunhosa referiu que, “no imediato, esta colaboração tem um âmbito exclusivamente interno, traduzindo-se na realização de sessões de trabalho com equipas municipais, com o objetivo de apoiar a análise de cenários e qualificar a base técnica de futuras decisões”.

O Vale da Arregaça, que é atravessado pela linha do MetroBus, merecerá neste projeto uma “análise integrada do espaço público e da mobilidade”, estando a ser considerada “uma abordagem mais ampla” para a zona, “que integra a valorização do espaço público enquanto sistema contínuo de fruição”.

“A integração do canal do Metrobus com a envolvente urbana é um dos temas em análise, procurando-se avaliar de que forma essa infraestrutura pode contribuir para um espaço público mais qualificado. Também neste caso, trata-se de trabalho exploratório, sem definições fechadas”, disse a câmara.

A autarquia revelou ainda que “essa abordagem inclui a articulação de percursos pedonais e cicláveis, o reforço da ligação entre bairros e a valorização da dimensão ambiental do território”.

“Essa reflexão incorpora também preocupações ao nível da gestão da água e da resiliência territorial, nomeadamente através da recuperação ecológica da ribeira e da análise de soluções que possam contribuir para a mitigação do risco de cheias, valorizando o vale enquanto infraestrutura ecológica urbana”, explicou a câmara.

O município esclareceu que se encontram “em desenvolvimento estudos urbanísticos para a Arregaça Nascente e Poente, que serão considerados neste exercício de análise mais abrangente”.

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“Importa sublinhar que se trata de um trabalho exploratório, sem soluções fechadas, orientado para avaliar diferentes cenários e qualificar decisões futuras. Face à importância estratégica da Arregaça e ao objetivo de pensar o futuro do espaço público deste território, está prevista, numa fase posterior, a abertura deste processo à participação pública. Essa dimensão não integra, nesta fase, o trabalho em curso”.

De acordo com a câmara, “esta colaboração não corresponde à elaboração de um plano urbanístico formal”.

“Trata-se de um processo prévio de reflexão e estudo, destinado a apoiar decisões futuras, caso venham a ser desenvolvidos instrumentos de planeamento para a área”.

Relativamente à Rua do Brasil e Avenida da Lousã, a Lusa questionou se estava a ser pensada circulação em apenas um sentido na primeira daquelas vias e se se previa a extensão da segunda até ao Estádio.

A câmara sublinhou que, “no âmbito desta reflexão, estão a ser considerados diferentes cenários para a rede viária local, incluindo hipóteses de reorganização da circulação. Essas possibilidades encontram-se numa fase inicial de análise técnica, sem qualquer decisão tomada ou solução definida, nem correspondem, nesta fase, a orientações políticas fechadas”.

A associação The Future Design of Streets, de acordo com a sua página na internet, tem colaborações com diversas entidades internacionais e nacionais, e procura formas de desenvolvimento do espaço urbano, num trabalho conjunto com arquitetos, designers, investigadores, planeadores, políticos e cidadãos.