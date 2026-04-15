Exportações de petróleo da Noruega atingem recorde em março devido à guerra no Irão

As exportações de petróleo bruto da Noruega atingiram um recorde em março de 57,4 mil milhões de coroas (cerca de 5,2 mil milhões de euros), um aumento homólogo de 67,9%, informou esta quarta-feira o Instituto Norueguês de Estatística.
De acordo com a informação disponibilizada, o preço do petróleo situou-se, em média, em 1.014 coroas (cerca de 107,52 dólares) por barril em março, o nível mensal mais elevado desde setembro de 2023.
O aumento das exportações deve-se à guerra no Irão e ao encerramento do estreito de Ormuz.
O país escandinavo é o maior produtor de petróleo e gás natural da Europa, excluindo a Rússia.
Em tempos de paz, cerca de um quinto do petróleo bruto e do gás natural liquefeito (GNL) mundial transita pelo estreito de Ormuz.
“O encerramento do estreito de Ormuz provocou um choque de oferta significativo no mercado petrolífero, o que contribuiu para a subida dos preços do petróleo em março e, consequentemente, para as exportações com o valor mais elevado de sempre (pela Noruega)”, afirmou o analista Jan Olav Rorhus, citado em comunicado.
Numa reação os dados divulgado pela Noruega, o presidente norte-americano, Donald Trump, escreveu na rede Truth Social: “A Europa precisa desesperadamente de energia e, no entanto, o Reino Unido recusa-se a explorar o petróleo do Mar do Norte, um dos maiores campos do mundo. É trágico!!!”.
A Noruega deve grande parte da sua prosperidade às reservas de petróleo e gás, uma vez que o país investe as receitas do Estado provenientes destes recursos no fundo soberano, o maior do mundo.
Criado no início da década de 1990, este fundo tem como objetivo financiar as despesas futuras do Estado norueguês, uma vez que as receitas provenientes das exportações de petróleo e gás deverão diminuir a longo prazo.